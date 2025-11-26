बहनों और जीजा ने मिलकर दिया धोखा, भाई ने दिया आसरा और उसी को लगाया करोड़ों का चूना
रुद्रपुर में एक व्यक्ति ने अपने जीजा और दो बहनों पर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार, उसकी मां के नाम पर दर्ज जमीन को धोखे से बेच दिया गया और कुछ जमीन अपने नाम करा ली गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि विधवा पेंशन के बहाने जमीन का फर्जी सौदा किया गया।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भदईपुरा निवासी व्यक्ति के जीजा और दोनों बहनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये कीमत की जमीन हड़प ली। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
वार्ड 14 भदईपुरा निवासी संतोष कुमार ने बताया कि उसकी बहन का विवाह 23 साल पहले बहेड़ी बरेली निवासी व्यक्ति से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद उसकी बहन, जीजा बच्चों समेत उनके यहां रहने लगे। बाद में सभी भाइयों ने मिलकर साढ़े पांच लाख रुपये का एक प्लाट लेकर अपनी बहन को भदईपुरा में दिया। बताया कि उसकी मां के नाम पर रुद्रपुर में ही छह एकड़ जमीन है। उसकी मां का शारीरिक और मानसिक उपचार भी चल रहा है। आरोप है कि इस बीच उसके जीजा ने बहन और छोटी बहन को अपने षड़यंत्र में शामिल कर लिया।
साथ ही उसकी मां चमेली देवी को बैंक ले गए। जहां वर्ष, 2018 में 20 लाख रुपये लोन जमीन के कागजात से करवा लिए। लेकिन उन्होंने किश्त जमा नहीं की। जब नोटिस आया तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। इस पर उन्होंने दो एकड़ जमीन बहेड़ी में बेचकर ब्याज समेत 24 लाख रुपये बैंक के चुकाए। पांच अप्रैल 2025 को वह लोग घर पर नहीं थे। इस दौरान उसका जीजा और दोनों बहन उसकी मां चमेली देवी को विधवा पेंशन के कागजात बनाने के बहाने ले गए और उसके मां के नाम पर दर्ज चार करोड़ रुपये कीमत की जमीन को 30 लाख रुपये का फर्जी सौदा दिखाकर बेच दिया।
आठ अप्रैल को वह एक बार फिर उसकी मां को अपने साथ ले गए और दो बीघा जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। इसका पता चलते ही उसने और उसके भाइयों ने विरोध किया तो धमकी दी गई। संतोष कुमार ने जीजा और बहनों के साथ ही उनका साथ देने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- कैंपा कोला का डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर व्यापारी से लाखों की धोखाधड़ी, जांच शुरू
यह भी पढ़ें- बार्डर क्रास कर भारत आई बबली खातून, दून में रह रही थी भूमि शर्मा बनकर; पुलिस ने दो बांग्लादेशी किए गिरफ्तार
यह भी पढ़ें- शादीशुदा व्यक्ति ने युवती को प्रेमजाल में फंसाया, बनाए अवैध संबंध; लड़की पैदा होने पर हुआ फरार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।