बहनों और जीजा ने मिलकर दिया धोखा, भाई ने दिया आसरा और उसी को लगाया करोड़ों का चूना

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भदईपुरा निवासी व्यक्ति के जीजा और दोनों बहनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये कीमत की जमीन हड़प ली। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वार्ड 14 भदईपुरा निवासी संतोष कुमार ने बताया कि उसकी बहन का विवाह 23 साल पहले बहेड़ी बरेली निवासी व्यक्ति से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद उसकी बहन, जीजा बच्चों समेत उनके यहां रहने लगे। बाद में सभी भाइयों ने मिलकर साढ़े पांच लाख रुपये का एक प्लाट लेकर अपनी बहन को भदईपुरा में दिया। बताया कि उसकी मां के नाम पर रुद्रपुर में ही छह एकड़ जमीन है। उसकी मां का शारीरिक और मानसिक उपचार भी चल रहा है। आरोप है कि इस बीच उसके जीजा ने बहन और छोटी बहन को अपने षड़यंत्र में शामिल कर लिया।

साथ ही उसकी मां चमेली देवी को बैंक ले गए। जहां वर्ष, 2018 में 20 लाख रुपये लोन जमीन के कागजात से करवा लिए। लेकिन उन्होंने किश्त जमा नहीं की। जब नोटिस आया तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। इस पर उन्होंने दो एकड़ जमीन बहेड़ी में बेचकर ब्याज समेत 24 लाख रुपये बैंक के चुकाए। पांच अप्रैल 2025 को वह लोग घर पर नहीं थे। इस दौरान उसका जीजा और दोनों बहन उसकी मां चमेली देवी को विधवा पेंशन के कागजात बनाने के बहाने ले गए और उसके मां के नाम पर दर्ज चार करोड़ रुपये कीमत की जमीन को 30 लाख रुपये का फर्जी सौदा दिखाकर बेच दिया।