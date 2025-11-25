Language
    बार्डर क्रास कर भारत आई बबली खातून, दून में रह रही थी भूमि शर्मा बनकर; पुलिस ने दो बांग्लादेशी किए गिरफ्तार

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:47 PM (IST)

    देहरादून पुलिस ने अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक ने हिंदू युवक से शादी की थी। बबली खातून नामक महिला कोरोनाकाल में अवैध रूप से भारत आई और फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रही थी। दूसरी महिला, बाबी खातून, 2023 में आई थी और मजदूरी कर रही थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पटेलनगर कोतवाली पुलिस की ओर से गिरफ्तार बांग्लादेशी महिलाएं। साभार पुलिस

    जागरण संवाददाता, देहरादून: अवैध रूप से देहरादून में रहने और फर्जी दस्तावेज बनाने वाली दो बांग्लादेशी महिलाओं को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक महिला ने हिंदू युवक से शादी भी कर ली और दोनों किराये के मकान में रह रहे थे।

    पुलिस ने दोनों महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फर्जी दस्तावेज बनाने वाले आरोपितों की तलाश में जुट गई है। दून पुलिस अब तक अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशियों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुकी है।

    इनमें से फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से रह रहे आठ बांग्लादेशियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। जबकि नौ बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया है।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में चल रहे आपरेशन कालनेमि के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 24 नवंबर को पटेलनगर कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली कि क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर दो बांग्लादेशी महिलाएं अवैध रूप से रह रही हैं।

    सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए देहराखास क्षेत्र से एक महिला भूमि शर्मा को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना असली नाम बबली खातून पत्नी मोहम्मद मुनजू बताया। उसके कब्जे से पुलिस को भूमि शर्मा के नाम

    का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आइडी व अन्य फर्जी भारतीय दस्तावेज और बबली बेगम नाम से एक बांग्लादेशी पहचान पत्र प्राप्त हुआ। महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार कर लिया।

    कोरोनाकाल में बार्डर पार कर पहुंची भारत

    पूछताछ में बबली खातून उर्फ भूमि शर्मा ने बताया कि कोरोनाकाल के दौरान वह अवैध रूप से बार्डर क्रास कर भारत आई थी। यहां अलग-अलग स्थानों पर रहने के बाद वह वर्ष 2021 में देहरादून आ गई। वह पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वर्ष 2022 में उसने देहरादून निवासी हिंदू युवक से भी विवाह कर लिया।

    देहरादून में ही अलग-अलग स्थानों पर किराये के मकान में रहने लगे। इस दौरान महिला ने अपने अन्य परिचितों के माध्यम से भूमि शर्मा के नाम से फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवा लिए। फर्जी दस्तावेज बनाने में महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है।

    बांग्लादेश से आकर दून में मजदूरी करने लगी बाबी खातून

    पुलिस ने कारगी रोड कालिंदी विहार फेज-2 से एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना नाम बाबी खातून (41 वर्ष) पत्नी मोहम्मद रूबेल निवासी हाजी गरीपालशा बोगुरा सदर, जिला बोगुरा, बांग्लादेश बताया। उसके पास से पुलिस टीम को उसके बांग्लादेशी पहचान पत्र की छायाप्रति प्राप्त हुई।

    महिला को हिरासत में लेकर उसे नियमानुसार बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में बांग्लादेशी महिला बाबी खातून ने बताया कि वह वर्ष 2023 में चोरी छिपे बांग्लादेश से आई थी और देहरादून में मजदूरी कर रही थी।

