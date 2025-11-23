बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी का मामला, अवैध मतांतरण भी कराया; रीना के धर्म परिवर्तन के बाद किया निकाह

जागरण संवाददाता, देहरादून। बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद अब मतांतरण का मामला भी सामने आया है। आरोपित ने त्यूणी की महिला रीना चौहान को अपने प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद उसे बांग्लादेश ले गया, जहां महिला का मतांतरण किया। रीना को नया नाम फरजाना अख्तर दिया। इसके बाद निकाह करते हुए अवैध रूप से भारत आया। इस मामले में मतांतरण कराने वाला गिरोह का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। दून पुलिस पूरे मामले में मतांतरण का प्रकरण सामने आने के बाद हर पहलू से मुकदमे की विस्तृत जांच कर रही है।

थाना नेहरू कालोनी और एलआइयू देहरादून ने 20 नवंबर को गोपनीय सूचना के आधार पर नेहरू कालोनी क्षेत्र से बांग्लादेशी ममून हसन निवासी आनंदो वास थाना मुजीबनगर, मेहरपुर (बांग्लादेश) व रीना चौहान निवासी त्यूणी को गिरफ्तार किया था जोकि वर्तमान समय में अलकनंदा इन्क्लेव नेहरू कालोनी में किराये के मकान पर रह रहे थे। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। ममून 2019, 2020 और 2021 में तीन बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर देहरादून में रीना से मिला। वर्ष 2022 में रीना को अवैध रूप से सीमा पार कराकर बांग्लादेश ले गया, जहां दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद दोनों दोबारा अवैध तरीके से भारत लौट आए और देहरादून में अलग-अलग स्थानों पर किराये पर रहने लगे।

रीना का विवाह पूर्व में सचिन चौहान के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद वह अलग-अलग रहने लगे। आरोपित ममून के साथ शादी के बाद रीना ने कुछ परिचितों की सहायता से ममून हसन के लिए अपने पूर्व पति सचिन चौहान के नाम के फर्जी पहचान पत्र बनवाए व दोनों सचिन चौहान व रीना के नाम से पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे। ममून हसन देहरादून के एक क्लब में सचिन चौहान के नाम व पहचान पत्र से बाउंसर का काम करने लगा।