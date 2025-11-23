बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी का मामला, अवैध मतांतरण भी कराया; रीना के धर्म परिवर्तन के बाद किया निकाह
देहरादून में एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद मतांतरण का मामला सामने आया है। आरोपी ने रीना चौहान को प्रेम जाल में फंसाकर बांग्लादेश ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उससे निकाह किया। इसके बाद वह उसे अवैध रूप से भारत ले आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मतांतरण कराने वाले गिरोह की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद अब मतांतरण का मामला भी सामने आया है। आरोपित ने त्यूणी की महिला रीना चौहान को अपने प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद उसे बांग्लादेश ले गया, जहां महिला का मतांतरण किया। रीना को नया नाम फरजाना अख्तर दिया। इसके बाद निकाह करते हुए अवैध रूप से भारत आया। इस मामले में मतांतरण कराने वाला गिरोह का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। दून पुलिस पूरे मामले में मतांतरण का प्रकरण सामने आने के बाद हर पहलू से मुकदमे की विस्तृत जांच कर रही है।
थाना नेहरू कालोनी और एलआइयू देहरादून ने 20 नवंबर को गोपनीय सूचना के आधार पर नेहरू कालोनी क्षेत्र से बांग्लादेशी ममून हसन निवासी आनंदो वास थाना मुजीबनगर, मेहरपुर (बांग्लादेश) व रीना चौहान निवासी त्यूणी को गिरफ्तार किया था जोकि वर्तमान समय में अलकनंदा इन्क्लेव नेहरू कालोनी में किराये के मकान पर रह रहे थे। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। ममून 2019, 2020 और 2021 में तीन बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर देहरादून में रीना से मिला। वर्ष 2022 में रीना को अवैध रूप से सीमा पार कराकर बांग्लादेश ले गया, जहां दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद दोनों दोबारा अवैध तरीके से भारत लौट आए और देहरादून में अलग-अलग स्थानों पर किराये पर रहने लगे।
रीना का विवाह पूर्व में सचिन चौहान के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद वह अलग-अलग रहने लगे। आरोपित ममून के साथ शादी के बाद रीना ने कुछ परिचितों की सहायता से ममून हसन के लिए अपने पूर्व पति सचिन चौहान के नाम के फर्जी पहचान पत्र बनवाए व दोनों सचिन चौहान व रीना के नाम से पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे। ममून हसन देहरादून के एक क्लब में सचिन चौहान के नाम व पहचान पत्र से बाउंसर का काम करने लगा।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि भारतीय नागरिक के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के प्रकरण में दून पुलिस की ओर से लगातार बांग्लादेश में संबंधित एजेंसी से संपर्क कर पूरे प्रकरण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस को संपूर्ण प्रकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसमे रीना चौहान के धर्म बदलकर बनाए गए फर्जी बांग्लादेशी प्रमाण पत्र पुलिस के हाथ लगे, जिसमें रीना चौहान को फरजाना अख्तर बनाकर उससे बांग्लादेश में निकाह किया गया था।
बचने के लिए किया मतांतरण, खौफ देख लौट आई भारत
रीना चौहान बांग्लादेशी नागरिक ममून हसन के साथ बांग्लादेश तो चली गई, लेकिन वहां पर उसे खतरा महसूस हुआ। जान बचाने के लिए उसने मतांतरण करवा दिया। बांग्लादेश में खुद की जान को खतरा देख वह आरोपित ममून हसन के साथ देहरादून आ गई। अवैध रूप से देहरादून पहुंचे ममून हसन को बचाने के लिए रीना ने अपने पूर्व पति के नाम से उसके फर्जी दस्तावेज भी बना दिए। रीना ने यह दस्तावेज कहां से बनाए, अभी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। क्योंकि फर्जी दस्तावेज 2022 में बना गए थे, उसने एक-दूसरे से पैसे देकर दस्तावेज तैयार कराए, ऐसे में पुलिस अभी कड़ियां जोड़ने में लगी है कि आखिर किस कामन सर्विस सेंटर से यह दस्तावेज बनाए गए हैं।
