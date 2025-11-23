बांग्लादेशी बाउंसर की गिरफ्तारी के बाद निजी सुरक्षा एजेंसियों पर टेढ़ी नजर, सत्यापन तक नहीं करवाते लोग

सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। बांग्लादेशी बाउंसर की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के एक क्लब में बतौर बाउंसर काम कर रहे बांग्लादेशी नागरिक ममून हसन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो साल से देहरादून में रह रहा था। इस दौरान बांग्लादेशी की पहचान व पृष्ठभूमि से जुड़ी कोई भी जानकारी क्लब प्रबंधन या सुरक्षा एजेंसियों के पास उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में अब सुरक्षा गार्ड, बाउंसर व गाडीगार्ड प्रदान करने वाली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों पर पुलिस की टेढ़ी नजर है।

मौजूदा समय में बार एवं क्लबों में बाउंसरों का चलन तेजी से बढ़ा है। बार व क्लबों में शराब पीकर मारपीट के मामले बढ़ने के चलते विवाद को संभालने के लिए बाउंसर रखे जाते हैं। इन्हें रखने के लिए कोई पैमाना नहीं रखा हुआ है, केवल हुस्ट-पुष्ट शरीर देख उसे बाउंसर के लिए चयनित किया जाता है, इस दौरान उसकी पृष्ठभूमि तक नहीं देखी जाती। सूत्रों की मानें तो बार एवं क्लबों में काम कर रहे कई बाउंसरों का सत्यापन तक नहीं किया गया है।

रीना ने बांग्लादेशी को किया था हिंदी भाषा के लिए ट्रेंड

बांग्लादेशी ममून हसन को रीना चौहान ने हिंदी में ट्रेंड किया था। दो साल पहले ममून जब देहरादून पहुंचा तो रीना ने उसे गुप्त तरीके से अलग-अलग जगह रखा, इस दौरान उसे हिंदी बोलने व चाल चलन के लिए ट्रेंड करती रही। ममून जब यहां की चालढाल सीख गया तो उसने क्लब में नौकरी के लिए आवदेन किया।