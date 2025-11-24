शादीशुदा व्यक्ति ने युवती को प्रेमजाल में फंसाया, बनाए अवैध संबंध; लड़की पैदा होने पर हुआ फरार

जागरण संवाददाता, देहरादून: शादीशुदा व्यक्ति ने खुद को रसूखदार बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद प्रेमिका के साथ अवैध संबंध बनाए। जब लड़की पैदा हुई तो आरोपित दोनों को छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

एसएसपी को दी शिकायत में महिला ने बताया कि राकेश चंद पूजा पाठ करवाने के बहाने उनके घर आने जाने लगा। कुछ समय बाद झूठी शान और बड़े-बड़े सपने दिखाकर उसने स्वजन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। यकीन दिलाया कि वह बिल्डर है और उसके देहरादून व दिल्ली में कई मकान व फ्लैट हैं।

पीड़ित ने बताया कि आरोपित के झांसे में आकर स्वजन शादी के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वह राकेश चंद के साथ घूमने जाने लगी। राकेश से जब भी शादी की बात की तो वह पारिवारिक व व्यवसायिक व्यस्तताओं का बहाना बनाकर टाल देता था।

इसी बीच आरोपित ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बार-बार शादी करने को कहने पर उसने बताया कि उसकी पूर्व में शादी हो चुकी है। जिससे तलाक का केस न्यायालय में लंबित है। तलाक होने पर वह शादी कर लेगा।