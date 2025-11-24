Language
    रायसेन दुष्कर्म मामला: मंडीदीप में आक्रोश, हाईवे पर लंबा जाम, सैकड़ों वाहन फंसे

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    रायसेन जिले के गौहरगंज में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के विरोध में मंडीदीप में प्रदर्शन हुआ, जहाँ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। जाम में पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव भी फंसे। लापरवाही के चलते स्वास्थ्य अधिकारी का स्थानांतरण किया गया।

    मासूम से दुष्कर्म के विरोध में मंडीदीप में प्रदर्शन, हाइवे पर लगा जाम।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम के साथ जंगल में दुष्कर्म की घटना ने क्षेत्र के लोगों को झकझोर दिया है। घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस आरोपी को तलाश नहीं पाई है, इससे लोग आक्रोशित हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को मंडीदीप में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन में महिलाओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हैं।

    जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा भी मंडीदीप पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच जाकर बैठ गए। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आरोपी सलमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। 

    विधायक रमाकांत भार्गव जाम में फंसे

    इस प्रदर्शन के कारण नेशनल हाईवे 46 पर यातायात पूरी तरह से थम गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में सैंकड़ों वाहन फंस गए। इससे जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व सांसद व बुदनी विधायक रमाकांत भार्गव भी जाम में फंस गए। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर जिले भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। 

    रायसेन जिला मुख्यालय, बाड़ी बंद, ओबेदुल्लागंज, मंडीदीप बंद। रायसेन शहर में भोपाल सागर तिराहे पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शहर में दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। कल उदयपुरा बंद की घोषणा की गई है। पुलिस आरोपित सलमान को लगातार तलाश रही है लेकिन अभी तक कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है। जिले में विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है।

    औबेदुल्लागंज BMO को सांची भेजा

    उधर, औबेदुल्लागंज ब्लॉक की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृता जीवने की ड्यूटी सोमवार को अचानक बदलकर सांची में लगा दी गई। बताया जा रहा है कि गौहरगंज रेप कांड के मामले में पीड़िता के लिए समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने और अस्पताल में चिकित्सक अनुपस्थित रहने को लेकर सकल हिन्दू समाज ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया था। कहा गया था कि बीएमओ जरूरत पड़ने पर उपलब्ध नहीं रहतीं और रोज भोपाल से अप-डाउन करती हैं।

    विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बीएमओ का कार्यक्रम स्थल बदलने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार, मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने पर सीएमएचओ कार्यालय ने तत्काल कार्यवाही करते हुए बीएमओ का अस्थायी रूप से स्थानांतरण/ड्यूटी परिवर्तन कर दिया है। गौहरगंज कांड को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।