रायसेन दुष्कर्म मामला: मंडीदीप में आक्रोश, हाईवे पर लंबा जाम, सैकड़ों वाहन फंसे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम के साथ जंगल में दुष्कर्म की घटना ने क्षेत्र के लोगों को झकझोर दिया है। घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस आरोपी को तलाश नहीं पाई है, इससे लोग आक्रोशित हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को मंडीदीप में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन में महिलाओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा भी मंडीदीप पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच जाकर बैठ गए। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आरोपी सलमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।

विधायक रमाकांत भार्गव जाम में फंसे इस प्रदर्शन के कारण नेशनल हाईवे 46 पर यातायात पूरी तरह से थम गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में सैंकड़ों वाहन फंस गए। इससे जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व सांसद व बुदनी विधायक रमाकांत भार्गव भी जाम में फंस गए। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर जिले भर में प्रदर्शन हो रहे हैं।

रायसेन जिला मुख्यालय, बाड़ी बंद, ओबेदुल्लागंज, मंडीदीप बंद। रायसेन शहर में भोपाल सागर तिराहे पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शहर में दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। कल उदयपुरा बंद की घोषणा की गई है। पुलिस आरोपित सलमान को लगातार तलाश रही है लेकिन अभी तक कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है। जिले में विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है।