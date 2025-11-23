रायसेन में मासूम से दरिंदगी करने वाले का अब तक सुराग नहीं, आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में छह वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा 40 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की पहुंच से दूर है। इससे लोग आक्रोशित हैं और रविवार दोपहर उन्होंने उग्र प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे-46 पर जाम लगा दिया। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। घटना के विरोध में गौहरगंज, औबेदुल्लागंज में व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखें।

एसपी ने डाला डेरा पुलिस अधीक्षक गौहरगंज डेरा डाले हुए है और वह खुद मॉनीटरिंग करते हुए जांच दल को मार्गदर्शन दे रहे है। आरोपित को पकड़ने के लिए एसपी ने आठ टीमें गठित की है, जिसमें अनुभवी निरीक्षकों को लगाया गया है। मामले की संवेदनशीलता और परिस्थितियों को देखते हुए गौहरगंज में भारी पुलिस बल तैनात है।