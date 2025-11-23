Language
    रायसेन में मासूम से दरिंदगी करने वाले का अब तक सुराग नहीं, आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी 40 घंटे बाद भी पकड़ा नहीं गया है। इससे गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे-46 पर जाम लगा दिया। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की। गौहरगंज और औबेदुल्लागंज में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखीं। पुलिस अधीक्षक खुद मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपी पर इनाम भी बढ़ा दिया गया है।

    घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में छह वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा 40 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की पहुंच से दूर है। इससे लोग आक्रोशित हैं और रविवार दोपहर उन्होंने उग्र प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे-46 पर जाम लगा दिया। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। घटना के विरोध में गौहरगंज, औबेदुल्लागंज में व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखें।

    एसपी ने डाला डेरा

    पुलिस अधीक्षक गौहरगंज डेरा डाले हुए है और वह खुद मॉनीटरिंग करते हुए जांच दल को मार्गदर्शन दे रहे है। आरोपित को पकड़ने के लिए एसपी ने आठ टीमें गठित की है, जिसमें अनुभवी निरीक्षकों को लगाया गया है। मामले की संवेदनशीलता और परिस्थितियों को देखते हुए गौहरगंज में भारी पुलिस बल तैनात है।

    पुलिस टीमें सर्चिंग में जुटीं

    हालांकि पुलिस की विभिन्न टीमें आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस उसके मिलने वालों से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सलमान उर्फ नजर कुछ माह पहले तक मंडीदीप के वार्ड पांच में किराये के मकान में रह रहा था।

    महिला से पूछताछ, जोड़े जा रहे तार

    इस मकान में रहने दौरान भी उसने कुछ लोगो को चूना लगाया था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपित पर इनाम की राशि दस से बढ़ाकर बीस हजार कर दी। साथ ही मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, गौहरगंज में जगह-जगह उसके पोस्टर लगाए गए है। पुलिस की टीम द्वारा मंडीदीप के वार्ड पांच में पूछताछ की गई। उसके सहयोगी के साथ रहने वाली एक महिला से भी पूछताछ चल रही है।