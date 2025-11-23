रायसेन में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, जंगल में बिलखती मिली, गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम किया, आरोपी पर इनाम घोषित
रायसेन जिले के गौहरगंज में एक छह साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी सलमान खान बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची खून से लथपथ मिली, जिसे भोपाल एम्स रेफर किया गया। एम्बुलेंस न मिलने पर लोगों ने हंगामा किया और हाईवे जाम कर दिया।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में छह साल की मासूम से दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। बच्ची शुक्रवार शाम घर के बाहर खेल रही थी, तभी 23 वर्षीय सलमान खान उर्फ नजर उसे चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर जंगल की ओर ले गया और दुष्कर्म कर फरार हो गया।
कुछ देर बाद बच्ची घर के पास दिखाई नहीं दी तो परिजन घबरा गए। तलाश के दौरान वह जंगल में खून से लथपथ, रोती-बिलखती मिली। औबेदुल्लागंज अस्पताल में जांच के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई और उसे गंभीर हालत में भोपाल AIIMS रेफर किया गया।
एम्बुलेंस नहीं मिली तो बढ़ा गुस्सा
रेफरल के बाद भी करीब एक घंटे तक अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। इससे नाराज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अंततः परिजन बच्ची को निजी वाहन से AIIMS लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है।
हाईवे जाम, दुकानें बंद
घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने शनिवार सुबह जयपुर–जबलपुर नेशनल हाईवे-45 पर जाम लगा दिया। आसपास की दुकानें भी बंद करवा दी गईं। प्रदर्शन के कारण हाईवे पर लगभग चार घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। भीड़ को देखते हुए रायसेन जिले के कई थानों से पुलिस बल तैनात किया गया।
आरोपी फरार, 10 हजार का इनाम—पोस्टर जारी
पुलिस के अनुसार आरोपी सलमान मजदूरी के सिलसिले में अक्सर गांव आता था। घटना के बाद से वह फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और पोस्टर सभी थानों को भेज दिए गए हैं।
बीएमओ के निलंबन की मांग
स्थानीय संगठनों ने अस्पताल की लापरवाही का मुद्दा भी उठाया और बीएमओ डॉ. अमृता जीवने को निलंबित करने की मांग की। आरोप है कि बीएमओ मुख्यालय पर मौजूद नहीं रहतीं और रोज भोपाल से अप-डाउन करती हैं।
