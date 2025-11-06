टंकी की मरम्मत करने बुलाया था प्लंंबर, घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी महिला; अंदर हुआ ऐसा कांड पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। घर में टंकी की मरम्मत करने आया प्लंबर ने अपने साथी की मदद से लाखों रुपये कीमत के जेवरात चुरा लिए। इसका पता चलते ही मकान स्वामी ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें दोनों कमरे में जाते हुए दिखाई दे रहे है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपितों की तलाश के लिए संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, प्रीत विहार पंचवटी कालोनी निवासी नरेश कोली पुत्र प्रसादी लाल ने बताया कि तराई विहार टावर वाली गली निवासी यामीन अंसारी प्लंबर का काम करता है। दो नवंबर की दोपहर वह अपने साथी आशु मियां के साथ उसके घर में टंकी की मरम्मत के लिए आया था। इस दौरान यामीन अंसारी ने उससे बाजार से टंकी का काम करने के लिए कुछ सामान मंगवाया। जिस पर वह सामान लेने बाजार चला गया था। जबकि उसकी पत्नी उस समय घर के बाहर झाडू लगा रही थी।

इसी बीच यामीन अंसारी ने अपने साथी आशु मियां के साथ उसके घर की अलमारी का लाकर खोलकर लाखों रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर लिए। बाद में जब उन्हाेंने लाकर खोला तो जेवरात गायब थे। जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें दोनों उनके कमरे में जाते हुए कैद मिले। इस पर उन्होंने सूचना पुलिसा को दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और जानकारी ली।