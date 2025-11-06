Language
    टंकी की मरम्मत करने बुलाया था प्लंंबर, घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी महिला; अंदर हुआ ऐसा कांड पहुंची पुलिस

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    एक महिला ने अपने घर में पानी की टंकी ठीक करने के लिए प्लंबर बुलाया। जब महिला बाहर झाड़ू लगा रही थी, प्लंबर ने घर के अंदर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला ने तुरंत पुलिस को बुलाया, जिसके बाद प्लंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है।

    सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर, प्राथमिकी पंजीकृत, तलाश में जुटी पुलिस। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। घर में टंकी की मरम्मत करने आया प्लंबर ने अपने साथी की मदद से लाखों रुपये कीमत के जेवरात चुरा लिए। इसका पता चलते ही मकान स्वामी ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें दोनों कमरे में जाते हुए दिखाई दे रहे है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपितों की तलाश के लिए संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

    पुलिस के अनुसार, प्रीत विहार पंचवटी कालोनी निवासी नरेश कोली पुत्र प्रसादी लाल ने बताया कि तराई विहार टावर वाली गली निवासी यामीन अंसारी प्लंबर का काम करता है। दो नवंबर की दोपहर वह अपने साथी आशु मियां के साथ उसके घर में टंकी की मरम्मत के लिए आया था। इस दौरान यामीन अंसारी ने उससे बाजार से टंकी का काम करने के लिए कुछ सामान मंगवाया। जिस पर वह सामान लेने बाजार चला गया था। जबकि उसकी पत्नी उस समय घर के बाहर झाडू लगा रही थी।

    इसी बीच यामीन अंसारी ने अपने साथी आशु मियां के साथ उसके घर की अलमारी का लाकर खोलकर लाखों रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर लिए। बाद में जब उन्हाेंने लाकर खोला तो जेवरात गायब थे। जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें दोनों उनके कमरे में जाते हुए कैद मिले। इस पर उन्होंने सूचना पुलिसा को दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और जानकारी ली।

    नरेश कोली ने बताया कि वह घर से सोने के चार कंगन, सोने की चार अंगूठी, दो सोने की चैन, एक सोने का पैंडल, एक जोड़ी सोने के कान के झुमके, एक मंगलसूत्र, एक सोने की नथ, एक सोने का मांग टीका चुरा ले गए है। बाद में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी पंजीकृत कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है।

    एएसआइ नवीन बुधानी ने बताया कि दोनों की तलाश की जा रही है, इसके लिए पुलिस टीम लगाई गई है, जल्द ही चोरी का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।

