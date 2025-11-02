Language
    Rudrapur: ट्रांजिट कैंप में दुकान के बाहर मिली युवक की लाश, शिनाख्त के प्रयास

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    रुद्रपुर के अरविंद नगर में एक दुकान के बाहर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक रात में कच्ची शराब पीकर दुकान के बाहर सोया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।

    युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अरविंद नगर में दुकान के बाहर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। लोगों ने बताया कि वह रात को कच्ची शराब पीकर दुकान के बाहर सो गया था और सुबह मरा हुआ मिला। बाद में पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम काे भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही उसकी मौत के कारणों की पुष्टि होगी।

    ट्रांजिट कैंप के अरविंद नगर वार्ड पांच में एक दुकान के बाहर रविवार सुबह एक 35 वर्षीय युवक की लाश पड़ी हुई थी। यह देख आसपास के लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसएसआइ ट्रांजिट कैंप महेश कांडपाल पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही मौजूद लोगों से उसकी शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन नहीं हुई।

    लोगाें ने बताया कि युवक शनिवार रात कच्ची शराब पीकर दुकान के बाहर सो गया था। जिसके बाद वह सुबह मृत मिला। उन्होंने आशंका जताई कि या तो वह कच्ची शराब पीकर मरा है या फिर ठंड के चलते उसकी मौत हुई है। इस पर पुलिस ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो कोई पहचान पत्र नहीं मिला।

    बाद में पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। एसएसआइ महेश कांडपाल ने बताया कि मृतक के शरीर में किसी प्रकार के चोट के निशान नहीे है। उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस से संपर्क किया गया है। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही उसकी मौत के कारणों की पुष्टि होगी।