Uttarakhand Crime: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में भाई बहन से मारपीट, हमलावरों ने किए फायर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । ट्रांजिट कैंप की शास्त्री नगर गड्ढा कालोनी में शनिवार देर रात पड़ोसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मनोज और संतोष के बीच कहासुनी के बाद मनोज ने साथियों को बुलाया। आए युवकों ने संतोष की जमकर पिटाई की। बीच-बचाव करने आई बहन पर भी हमला हुआ।

आरोप है कि एक हमलावर ने संतोष पर तमंचा तानकर फायर किया, जो मिस हो गया। वीडियो बना रहे एक अन्य युवक पर भी गोली चलाई गई, जो घर के गेट से टकराई। इससे बड़ा हादसा टल गया। फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची ट्रांजिट कैंप पुलिस ने मौके से दो खाली कारतूस बरामद किए। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया।