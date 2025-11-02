Uttarakhand Crime: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में भाई बहन से मारपीट, हमलावरों ने किए फायर
उत्तराखंड के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप के शास्त्री नगर में पड़ोसी विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई। मनोज और संतोष के बीच कहासुनी के बाद मनोज ने साथियों को बुलाकर संतोष और उसकी बहन पर हमला किया। एक हमलावर ने संतोष पर तमंचे से फायर किया, जो चूक गया। पुलिस ने दो खाली कारतूस बरामद किए हैं और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । ट्रांजिट कैंप की शास्त्री नगर गड्ढा कालोनी में शनिवार देर रात पड़ोसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मनोज और संतोष के बीच कहासुनी के बाद मनोज ने साथियों को बुलाया। आए युवकों ने संतोष की जमकर पिटाई की। बीच-बचाव करने आई बहन पर भी हमला हुआ।
आरोप है कि एक हमलावर ने संतोष पर तमंचा तानकर फायर किया, जो मिस हो गया। वीडियो बना रहे एक अन्य युवक पर भी गोली चलाई गई, जो घर के गेट से टकराई। इससे बड़ा हादसा टल गया। फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची ट्रांजिट कैंप पुलिस ने मौके से दो खाली कारतूस बरामद किए। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया।
रविवार को मारपीट और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित संतोष के भाई मोनू राठौर ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि संतोष खाना खाकर बाहर था, तभी नशे में धुत मनोज ने गाली-गलौज शुरू की। विरोध पर मारपीट हुई और साथी बुलाकर फायरिंग की गई। एसएसआइ महेश कांडपाल ने कहा कि तहरीर मिली है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी होगी।
