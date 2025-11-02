तीन माह से लापता पिता की खोज में बेटियां सड़कों पर, पोस्टर लेकर कर रहीं तलाश

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पंतनगर में ठेकेदारी का काम करने वाला युवक उत्तर प्रदेश से लापता हो गया। मामले में कुशीनगर में गुमशुदगी पंजीकृत हुई लेकिन पुलिस उसे बरामद नहीं कर पाई। तीन माह तक पिता की कोई सूचना न मिलने पर अब उसकी मासूम पुत्रियां अपने चाचा के साथ तलाश में निकल गई। कुशीनगर अयोध्या के साथ ही पंजाब में काफी खोजबीन की लेकिन जब वह नहीं मिले तो अब उसकी तलाश में वह रुद्रपुर आ गए हैं और दोनों बच्चियां हाथों में पिता का पोस्टर लिए उनकी खोजबीन कर रही हैं।

महादनपुर सिहुलिया सुकरौली बाजार थाना हाटा कुशीनगर यूपी निवासी शत्रुघ्न मदेशिया पंतनगर में पत्नी किरन और दो पुत्रियोें के साथ रहकर ठेकेदारी का काम करते थे। तीन माह पहले वह पत्नी को ससुराल छोड़ने के लिए निकले थे। इस दौरान उनकी दोनों बच्चियां पंतनगर में ही रही। दो दिन ससुराल में रूकने के बाद वह वापस पंतनगर के लिए आ गए लेकिन वह यहां नहीं पहुंचे। काफी दिन तक स्वजन उनकी तलाश करते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। मामला पुलिस तक पहुंचा तो उनका मोबाइल और पर्श अयोध्या कुशीनगर में मिला। इस पर यूपी पुलिस ने उनकी गुमशुदगी पंजीकृत कर तलाश शुरू की।

बावजूद इसके उनका पता नहीं चला। पिता की कोई जानकारी न मिलने पर उसकी दोनों मासूम बच्चियां अपने चाचा भानू के साथ खोजबीन करने में लग गई। लापता शतुघ्न की बड़ी पुत्री अनुष्का ने बताया कि वह सात में पढ़ती है, जबकि छोटी बहन तीन में पढ़ती है। बताया कि वह अपने पिता की खोजबीन चाचा के साथ मिलकर तीन माह से कर रहे हैं।