पंतनगर: कोहरे के चलते पहली फ्लाइट दो घंटे देरी से, दूसरी की उड़ान रद

संवाद सूत्र, जागरण, पंतनगर। पंतनगर में घने कोहरे और कम दृश्यता के चलते शुक्रवार को इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर की पहली फ्लाइट अपराह्र एक बजकर पांच मिनट पर उड़ान भर पंतनगर अपराह्न दो बजे पहुंचना था। जो दो घंटे देरी से लगभग चार बजे पंतनगर पहुंची।

वहीं इंडिगो की दूसरी फ्लाइट दिल्ली से पंतनगर के लिए अपराह्र पौने तीन बजे उड़ान भरकर तीन बजकर 55 मिनट पर पंतनगर एयरपोर्ट पर लैंड होना था, जो पंतनगर में अत्यधिक घना कोहरा और कम दृष्यता होने के चलते रद कर दिया गया।