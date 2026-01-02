Language
    पंतनगर: कोहरे के चलते पहली फ्लाइट दो घंटे देरी से, दूसरी की उड़ान रद

    By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:51 PM (IST)

    पंतनगर में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर आने वाली पहली फ्लाइट दो घंटे देरी से पहुंची। वहीं, दिल्ली से पंतनगर की दूसरी फ्ल ...और पढ़ें

    दो घंटे देरी से लगभग चार बजे पंतनगर पहुंची। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण, पंतनगर। पंतनगर में घने कोहरे और कम दृश्यता के चलते शुक्रवार को इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर की पहली फ्लाइट अपराह्र एक बजकर पांच मिनट पर उड़ान भर पंतनगर अपराह्न दो बजे पहुंचना था। जो दो घंटे देरी से लगभग चार बजे पंतनगर पहुंची।

    वहीं इंडिगो की दूसरी फ्लाइट दिल्ली से पंतनगर के लिए अपराह्र पौने तीन बजे उड़ान भरकर तीन बजकर 55 मिनट पर पंतनगर एयरपोर्ट पर लैंड होना था, जो पंतनगर में अत्यधिक घना कोहरा और कम दृष्यता होने के चलते रद कर दिया गया।

    इंडिगो प्रबंधन ने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए टैक्सी या धनराशि वापसी का विकल्प दिया। फ्लाइट रद होने से यात्रियों को निराश होना पड़ा। वहीं दिल्ली जाने वाले यात्री रमेश कुमार का कहना है कि खराब मौसम के चलते आए दिन फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रा करने में बहुत समस्या हो रही है, और रोड मार्ग से यात्रा करनी पड़ रही है जिससे यात्रा में अधिक समय लग रहा है।

