Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर जारी; इंडिगो-एयर इंडिया की 4 फ्लाइटें कैंसिल, 10 ने देरी से भरी उड़ान

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:55 PM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण बुधवार को हवाई परिचालन प्रभावित हुआ। इंडिगो और एयर इंडिया की दिल्ली-पटना-दिल्ली सेक्टर की चार उड़ानें ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। घने कोहरे और कम दृश्यता का असर बुधवार को भी हवाई परिचालन पर साफ दिखा। पटना एयरपोर्ट से आने-जाने वाली चार उड़ानों को रद करना पड़ा, जबकि दस उड़ानें देर से संचालित हुईं। उड़ानें रद होने से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, इंडिगो और एयर इंडिया की एक-एक जोड़ी उड़ान रद रही। इसमें एयर इंडिया की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की फ्लाइट एआइ-1749 और इंडिगो की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की फ्लाइट 6ई-6549 शामिल है। उड़ान रद होने की सूचना अचानक मिलने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई।

    यात्रियों ने एयरलाइंस पर उठाए सवाल

    कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर समय पर जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर एयरलाइंस पर सवाल उठाए। एयरलाइंस की ओर से अधिकांश प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक तिथि की टिकट उपलब्ध कराई गई, जबकि कुछ यात्रियों ने टिकट रिफंड के लिए आवेदन दिया।

    हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका

    इसके अलावा, बुधवार को पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जाने वाली तथा वहां से आने वाली करीब दस उड़ानें अपने निर्धारित समय से आधे घंटे से एक घंटे तक देरी से संचालित हुईं। लगातार बढ़ते कोहरे के कारण आने वाले दिनों में भी हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।