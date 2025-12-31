पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर जारी; इंडिगो-एयर इंडिया की 4 फ्लाइटें कैंसिल, 10 ने देरी से भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, पटना। घने कोहरे और कम दृश्यता का असर बुधवार को भी हवाई परिचालन पर साफ दिखा। पटना एयरपोर्ट से आने-जाने वाली चार उड़ानों को रद करना पड़ा, जबकि दस उड़ानें देर से संचालित हुईं। उड़ानें रद होने से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, इंडिगो और एयर इंडिया की एक-एक जोड़ी उड़ान रद रही। इसमें एयर इंडिया की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की फ्लाइट एआइ-1749 और इंडिगो की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की फ्लाइट 6ई-6549 शामिल है। उड़ान रद होने की सूचना अचानक मिलने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई।

यात्रियों ने एयरलाइंस पर उठाए सवाल कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर समय पर जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर एयरलाइंस पर सवाल उठाए। एयरलाइंस की ओर से अधिकांश प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक तिथि की टिकट उपलब्ध कराई गई, जबकि कुछ यात्रियों ने टिकट रिफंड के लिए आवेदन दिया।