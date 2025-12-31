इंदौर में फ्लाइट लेट होने पर हंगामा, यात्री ने इंडिगो क्रू से की बदसलूकी, इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट लेट होने को लेकर एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि हरियाणा निवासी यात्री सुनील कुमार सिंह ने न सिर्फ एयरलाइन के क्रू मेंबर्स से विवाद किया, बल्कि विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश भी की। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। शिकायत मिलने के बाद बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडिगो एयरलाइंस की ओर से सीनियर सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव शरीफ कुरैशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, रात 9:15 बजे की फ्लाइट में यात्री शराब के नशे में था और लगातार हंगामे की स्थिति बना रहा था। यात्री पर दो महिला क्रू मेंबर साथ अभद्रता करने का भी आरोप है।