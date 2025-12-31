Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इंदौर में फ्लाइट लेट होने पर हंगामा, यात्री ने इंडिगो क्रू से की बदसलूकी, इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:58 PM (IST)

    इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में देरी होने पर एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा निवासी सुनील कुमार सिंह पर क्रू मेंबर्स से विवाद करने, विमा ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो फ्लाइट (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट लेट होने को लेकर एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि हरियाणा निवासी यात्री सुनील कुमार सिंह ने न सिर्फ एयरलाइन के क्रू मेंबर्स से विवाद किया, बल्कि विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश भी की। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। शिकायत मिलने के बाद बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिगो एयरलाइंस की ओर से सीनियर सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव शरीफ कुरैशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, रात 9:15 बजे की फ्लाइट में यात्री शराब के नशे में था और लगातार हंगामे की स्थिति बना रहा था। यात्री पर दो महिला क्रू मेंबर साथ अभद्रता करने का भी आरोप है।

    शिकायत में बताया गया कि इंडिगो की फ्लाइट में सवार एक यात्री ने उड़ान में दो घंटे की देरी को लेकर नाराजगी जताते हुए अपशब्द कहे और पास बैठे अन्य यात्रियों के साथ भी बदतमीजी की। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे समझाने की कोशिश की, तो वह और उग्र हो गया।

    दी धमकी

    स्थिति तब और गंभीर हो गई जब यात्री धमकाने पर उतारू हो गया और बार-बार फ्लाइट से उतारने की मांग करने लगा। इसी दौरान उसने इमरजेंसी दरवाजा खोलने का प्रयास किया।

    यह भी पढ़ें- MP में नए साल में बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी, यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, बस संचालकों की यह है मांग

    घटना की गंभीरता को देखते हुए यात्री को तत्काल विमान से उतारकर एरोड्रम थाने लाया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए यात्री को फिलहाल नोटिस देकर छोड़ दिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।