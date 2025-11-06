इंटर्नशिप के लिए छह माह पहले उत्तराखंड आई थी ओडिशा की युवती, हुई अनहोनी; अब शव ढूंढ रही पुलिस
ओडिशा की एक युवती छह महीने पहले इंटर्नशिप के लिए उत्तराखंड आई थी। वह एक संस्थान में प्रशिक्षण ले रही थी। युवती के साथ क्या हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, किच्छा । महिंद्रा एंड महिंद्रा में इंटर्नशिप के लिए आई युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गयी। पुलिस मकान स्वामी के पुत्र पर हत्या की आशंका के चलते पूछताछ कर रही है। हत्या कर शव बोरे में बांध कर नदी में फेंकने की संभावना के चलते पुलिस शव बरामद करने के प्रयास में जुट गई हैं।
सृष्टि शर्मा आयु 23 वर्ष पुत्री रविशंकर शर्मा निवासी जेके पुर रायगढ़ ओडिशा लालपुर में कामेश्वर सिंह के मकान पर पिछले छह माह से किराए पर रह रही थी। मंगलवार दोपहर सृष्टि अपनी इंटर्नशिप पूरी कर प्रमाण पत्र लेने के बाद कमरे पर आ गयी थी। बुधवार को दिल्ली से उसकी इंदौर के लिए ट्रेन थी। उसके बाद स्वजन उससे संपर्क कर रहे थे पर उसका फ़ोन नही उठ रहा था।
कामेश्वर की पत्नी सरोज का ऑपरेशन होने के कारण घर पर उसका बेटा ही था। स्वजनों ने मकान मालिक के पुत्र से संपर्क किया पर संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। जिस पर सृष्टि का फुफेरा भाई अमृत कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी गौर सिटी नोयडा उत्तर प्रदेश अपने मित्र सूरज व मनीष के साथ लालपुर पहुंच गए। उन्होंने जब आस पड़ोस के सीसीटीवी खंगाले तो दो युवक बाइक पर कंबल में लपेट कर युवती को ले जाते बाइक पर दिखाई दिया।
शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिस पर पुलिस हरकत में आ गयी और संदिग्धों को उठा पूछताछ प्रारम्भ कर दी। पूछताछ में युवती की हत्या कर शव नदी में फेंकने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस शव बरामद करने के प्रयास में जुट गई है।
