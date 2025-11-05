उत्तराखंड में जाली दस्तावेजों से लाखों का फर्जीवाड़ा, लोनिवि कार्मिक ने बैंक से लिया 19 लाख का लोन

संस, जागरण. अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की अल्मोड़ा शाखा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 19 लाख रुपए का ऋण लेने का मामला सामने आया है। अब बैंक प्रबंधक ने कोतवाली अल्मोड़ा में शिकायत दर्ज कर आरोपित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रबंधक उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा अल्मोड़ा समीर भटनागर ने पुलिस में तहरीर सौंपी है। प्रबंधक का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यरत हिमांशु कुमार पुत्र रतन सिंह ने बीते 31 मई 2025 को जाली दस्तावेज जमा कर कर्मचारी ऋण योजना के तहत 19 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। बाद में पता चला कि हिमांशु पहले ही काशीपुर शाखा से 18.50 लाख रुपये का ऋण इसी योजना में ले चुके थे।

जांच में पाया गया कि अल्मोड़ा शाखा में जमा किए गए आधार कार्ड, पैन कार्ड और गारंटर राजू कुमार के दस्तावेज फर्जी थे। काशीपुर शाखा में हिमांशु के आधार कार्ड व पैन कार्ड में उनके पिता का नाम जसु राम है। हिमांशु ने स्वीकार किया कि उसके अपने विभाग के कर्मचारियों मनोज कुमार, राजू जीना और शुभरन सिंह की मदद से यह जाली दस्तावेज तैयार करवाए।