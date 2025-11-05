खोखा मार्किट की चोरी में चार आरोपित गिरफ्तार, माल भी बरामद; एक नवंबर की रात हुई थी घटना
हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एसओजी कार्यालय के पास खोखा मार्किट में दो दुकानों में चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर खोजबीन करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र के सेक्टर चार में एसओजी कार्यालय से सटी खोखा मार्किट में दो दुकानों में सेंध लगाकर चोरों ने हजारों की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। कोर्ट में पेश कर आरोपितों को जेल भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, सेक्टर चार में एसओजी कार्यालय के फर्लांग भर की दूरी पर स्थित खोखा मार्किट में विष्णुलोक कालोनी निवासी विजेंद्र चौहान का पान, बीड़ी-सिगरेट का खोखा है।
एक नवंबर की रात चोरों ने विजेंद्र की दुकान में सेंध लगाकर करीब 10 हजार की नकदी, सिगरेट, पान मसाला आदि करीब 10 हजार का सामान चोरी कर लिया। जबकि बगल में एक अन्य फास्ट फूड की दुकान से भी चोरों ने करीब 10 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया था।
रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति गंगवार के नेतृत्व में एसएसआइ नितिन चौहान की टीम ने सुरागरसी, पतारसी करते हुए आरोपितों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की।
अहम सुराग मिलने पर स्टेडियम से आगे सुरेश्वरी देवी मंदिर वाले रास्ते से चार आरोपित सुमित निवासी ग्राम नगरिया सदात थाना मीरगंज जिला बरेली, सचिन निवासी ग्राम मीरापुर थाना स्योहारा, जिला बिजनौर, अंश निवासी ग्राम बुद्धनानगर खंडवा, इस्लाम नगर जिला संभल और इन्द्रजीत निवासी ग्राम हरिनगर जिला पानीपत को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपितों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। कोर्ट में पेश कर आरोपितों को जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह पाल, एएसआइ सुबोध घिल्डियाल, एएसआइ रीना कुंवर, हेड कांस्टेबल जितेन्द्र चौधरी, कांस्टेबल प्रेम दानू, नरेन्द्र राणा, अमित राणा शामिल रहे।
