जागरण संवाददाता, किच्छा । ओडिशा निवासी सृष्टि शर्मा अमित सिंह के छोटे भाई सुमित सिंह को राखी बांधती थी। इस बात की जानकारी होने के बाद भी अमित ने सृष्टि पर गलत नजर रखी। उसकी हत्या के बाद शव को अकेले ठिकाने लगाना संभव नहीं था। इस पर अमित अपने भाई सुमित को मां का हवाला देते हुए भावनात्मक दांव खेलते हुए उसे साधने में सफल रहा।

सृष्टि की हत्या की जानकारी मिलने पर अमित सिंह के मुताबिक सुमित उसका शव ठिकाने लगाने में उसका सहयोग करने को राजी नहीं हुआ। इस पर अमित ने कहा कि मां के अस्पताल में होने के कारण सृष्टि का शव ठिकाने न लगाने पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, जिसका सदमा उनकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी।