Odisha Girl Murder: हत्यारोपित ने की भाई-बहन के रिश्ते की हत्या, अमित के छोटे भाई को बांधती थी राखी
ओडिशा की सृष्टि शर्मा, अमित के छोटे भाई सुमित को राखी बांधती थी। फिर भी अमित ने उस पर गलत नजर रखी और उसकी हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने मां की बीमारी का हवाला देकर भाई सुमित को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। सुमित ने डर के मारे अमित का साथ दिया, लेकिन पुलिस के आने पर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज से अमित का झूठ पकड़ा गया।
जागरण संवाददाता, किच्छा । ओडिशा निवासी सृष्टि शर्मा अमित सिंह के छोटे भाई सुमित सिंह को राखी बांधती थी। इस बात की जानकारी होने के बाद भी अमित ने सृष्टि पर गलत नजर रखी। उसकी हत्या के बाद शव को अकेले ठिकाने लगाना संभव नहीं था। इस पर अमित अपने भाई सुमित को मां का हवाला देते हुए भावनात्मक दांव खेलते हुए उसे साधने में सफल रहा।
सृष्टि की हत्या की जानकारी मिलने पर अमित सिंह के मुताबिक सुमित उसका शव ठिकाने लगाने में उसका सहयोग करने को राजी नहीं हुआ। इस पर अमित ने कहा कि मां के अस्पताल में होने के कारण सृष्टि का शव ठिकाने न लगाने पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, जिसका सदमा उनकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी।
अमित का दांव सही बैठ गया और उसकी बातों में आकर सुमित ने उसके साथ शव को ठिकाने लगाने में सहयोग किया। पुलिस जब उनके घर पहुंची, तो सुमित पुलिस को देखकर फरार हो गया। पहले तो अमित ने पुलिस को काफी गुमराह करने का प्रयास किया, परंतु बाद में सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद वह टूट गया। पुलिस ने चादर व हत्या के समय अमित द्वारा पहने कपड़ों को सीज कर कब्जे में ले लिया है।
