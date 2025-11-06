Odisha Girl Murder: मंदिर से सफेद कपड़ा लाया दरिंदा, गला दबाकर मासूम सृष्टि को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, किच्‍छा। ऊधमसिंह नगर के किच्‍छा में ओडिशा की युवती की हत्‍या ने पूरे उत्‍तराखंड को दहलाकर रख दिया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सृष्टि शर्मा पुत्री शंकर शर्मा की हत्या में गिरफ्तार अमित ने बताया कि वह करीब छह महीने से उनके मकान में दो हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर रह रही थी।

सृष्टि का उसकी मां के साथ काफी मेलजोल था, जिसके चलते अधिकतर वह उनके घर पर ही खाना खाती थी। चार नवंबर की दोपहर वह घर आई और अपने कमरे में चले गई। चार बजे अमित ने उसे फोन कर अपने घर बुलाया और रोटी बनाने के लिए कहा। जब वह किचन में जाकर रोटी बनाने लगी तो अमित की नियत सृष्टि को देखकर खराब हो गई। इस पर उसने उसे पकड़ लिया तो वह विरोध करने लगी। साथ ही शोर मचाने लगी। इस पर उसने उसका गला दबा दिया।

बाद में वह मंदिर वाले कमरे में गया और वहां रखे सफेद चादर से उसका गला घोंट दिया। उसकी हत्या के बाद वह मंदिर वाले कमरे में ही रखे बेड के किनारे पर उसका शव रखकर बाहर आ गया। इसी बीच उसके पिता कामेश्वर सिंह का फोन आया कि वह घर आ रहे हैं। दोनों साथ अस्पताल चलेंगे। शाम साढ़े सात बजे वह पिता के साथ घर में ताला लगाकर बाइक से अस्पताल रुद्रपुर चले गए। जिसके बाद वह बाइक से अपने घर आ गया।