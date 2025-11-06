Odisha Girl Murder: मंदिर से सफेद कपड़ा लाया दरिंदा, गला दबाकर मासूम सृष्टि को उतारा मौत के घाट
उत्तराखंड में एक क्रूर घटना में, ओडिशा में की एक लड़की सृष्टि की हत्या कर दी गई। आरोपी ने मंदिर से एक कपड़ा लाकर उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है।
जागरण संवाददाता, किच्छा। ऊधमसिंह नगर के किच्छा में ओडिशा की युवती की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को दहलाकर रख दिया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सृष्टि शर्मा पुत्री शंकर शर्मा की हत्या में गिरफ्तार अमित ने बताया कि वह करीब छह महीने से उनके मकान में दो हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर रह रही थी।
सृष्टि का उसकी मां के साथ काफी मेलजोल था, जिसके चलते अधिकतर वह उनके घर पर ही खाना खाती थी। चार नवंबर की दोपहर वह घर आई और अपने कमरे में चले गई। चार बजे अमित ने उसे फोन कर अपने घर बुलाया और रोटी बनाने के लिए कहा। जब वह किचन में जाकर रोटी बनाने लगी तो अमित की नियत सृष्टि को देखकर खराब हो गई। इस पर उसने उसे पकड़ लिया तो वह विरोध करने लगी। साथ ही शोर मचाने लगी। इस पर उसने उसका गला दबा दिया।
बाद में वह मंदिर वाले कमरे में गया और वहां रखे सफेद चादर से उसका गला घोंट दिया। उसकी हत्या के बाद वह मंदिर वाले कमरे में ही रखे बेड के किनारे पर उसका शव रखकर बाहर आ गया। इसी बीच उसके पिता कामेश्वर सिंह का फोन आया कि वह घर आ रहे हैं। दोनों साथ अस्पताल चलेंगे। शाम साढ़े सात बजे वह पिता के साथ घर में ताला लगाकर बाइक से अस्पताल रुद्रपुर चले गए। जिसके बाद वह बाइक से अपने घर आ गया।
उसके साथ छोटा भाई सुमित भी था। घर आने के बाद सुमित मंदिर वाले कमरे में गया तो उसकी नजर सृष्टि की लाश पर पड़ी। इस पर उसने सुमित को बताया कि उसने सृष्टि का लैपटाप 1500 रुपये में आनंद मोबाइल वाले की दुकान बेच दिया है। वह उससे लैपटाप वापस मांग रही थी, इस बात को लेकर उसका सृष्टि के साथ झगड़ा हो गया था, उसने उसके मुंह पर तमाचे जडे़ तो गुस्से में आकर उसका गला पकड़कर, उसका टेटूआ दबा दिया। बाद में कमरे से लाश को हटाने के लिए उसने उसने अपने भाई सुमित को मुश्किल से मनाया।
