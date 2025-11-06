Language
    करियर बनाने का सपना लेकर आई ओडिशा की युवती की उत्तराखंड में निर्मम हत्या, चादर में बांध नदी में फेंका शव

    By Sandeep Juneja Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    उत्तराखंड में ओडिशा की एक युवती, जो करियर बनाने आई थी, की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है ताकि अन्य आरोपियों का पता चल सके। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

    Hero Image

    महिंद्रा एंड महिंद्रा टैक्ट्रर लालपुर में इंटर्नशिप कर रही थी मृतका। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, किच्छा । उड़ीसा निवासी युवती की मकान मालिक के पुत्र ने ही हत्या कर शव चादर में लपेट कर उसमें ईंट पत्थर भर कर नदी में फेंक दिया। युवती करियर बनाने के सपने देख महिंद्रा एंड महिंद्रा लालपुर में इंटर्नशिप के बाद वापसी की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने हत्याराेपित की निशानदेही पर नदी से शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर मॉर्चरी भिजवा दिया। पोस्टमार्टम पैनल के माध्यम से सीसीटीवी की निगेहबानी में किया जाएगा।

    सृष्टि शर्मा आयु 23 वर्ष पुत्री रवि शंकर शर्मा निवासी जेके पुर रायगढ़ उड़ीसा लालपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स में पिछले छह माह से इंटर्नशिप कर रही थी। वह लालपुर में भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल के पीछे कामेश्वर सिंह के मकान में किराये पर कमरा लेकर रह रही थी। मंगलवार दोपहर बाद से स्वजन से उसका संपर्क नहीं हुआ तो उन्हें उसकी चिंता सताने लगी। जब उन्होंने मकान मालिक कामेश्वर सिंह से संपर्क किया तो पता लगा कि उसकी पत्नी सरोज का रुद्रपुर के निजी अस्पताल में आपरेशन होने पर वह वहां भर्ती है।

    उन्होंने मकान मालिक के पुत्र अमित से संपर्क किया तो उसने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। जिस पर गौर सिटी नोएडा निवासी सृष्टि शर्मा का फुफेरा भाई अमृत कुमार अपने मित्र सूरज व मनीष के साथ बुधवार शाम लालपुर पहुंच गया। उसने लालपुर चौकी में सृष्टि की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस के कार्रवाई का इंतजार किए बिना उन्होंने कामेश्वर सिंह के घर के सामने पूर्व जिला पंचायत सदस्य रंजीत सिंह के घर पर लगे सीसीटीवी खंगाले तो मकान मालिक के पुत्र अमित कुमार की हरकतें उनको संदिग्ध लगीं।

    अमृत कुमार ने पुलिस से शिकायत कर मकान मालिक के पुत्र अमित सिंह व सुमित सिंह पर हत्या की आशंका व्यक्त की। जिस पर हरकत में आई पुलिस ने अमित कुमार से गहनता से पूछताछ की तो उसने सृष्टि की हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने सृष्टि की हत्या कर शव को चादर में लपेट उसमें ईंट व पत्थर डाल कर लालपुर मजार के पीछे श्रीपुर-महाराजपुर मार्ग के पास बडौर नदी में फेंक दिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गुरुवार दोपहर नदी से शव बरामद कर लिया। पुलिस अमित सिंह को गिरफ्तार कर हत्या में सहयोग करने वालों के संबंध में जानकारी ले रही है।

    आरोपित अमित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर मृतका का शव बरामद कर लिया है। हत्या में उसके साथ अन्य लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम पैनल के माध्यम से कराया जाएगा।

    - उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी रुद्रपुर