Odisha Girl Murder: युवती की हत्या में फरार आरोपित गिरफ्तार, एक पहले से हिरासत में

जागरण संवाददाता, किच्छा। लालपुर में ओडिशा निवासी युवती की हत्या मामले में फरार आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह रामपुर भागने की फिराक में था, पुलिस को इसकी भनक लग जाने से वह भागने में कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस ने उसके पास से शव ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा लालपुर में इंटर्नशिप कर अपने घर ओडिशा वापस लौटने की तैयारी कर रही सृष्टि शर्मा की मकान मालिक के पुत्र अमित सिंह पुत्र कामेश्वर सिंह निवासी लालपुर ने हत्या कर दी थी। सृष्टि छह माह से उनके घर पर किराये पर रह रही थी। हत्या के आद अमित ने अपने भाई सुमित के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। दोनों ने शव को बाइक पर रख और चादर में ईट, पत्थर भर बडौर नदी में डाल दिया था। पुलिस ने गुरुवार को आरोपित अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सुमित सिंह फरार हो गया था।