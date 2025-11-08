Language
    Odisha Girl Murder: युवती की हत्या में फरार आरोपित गिरफ्तार, एक पहले से हिरासत में

    By Sandeep Juneja Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    ओडिशा में युवती की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी ने ही हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के सही कारणों का पता चल सके। पुलिस जनता से सहयोग की अपील कर रही है।

    हत्यारोपी भाई को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, किच्छा। लालपुर में ओडिशा निवासी युवती की हत्या मामले में फरार आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह रामपुर भागने की फिराक में था, पुलिस को इसकी भनक लग जाने से वह भागने में कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस ने उसके पास से शव ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है।

    मंगलवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा लालपुर में इंटर्नशिप कर अपने घर ओडिशा वापस लौटने की तैयारी कर रही सृष्टि शर्मा की मकान मालिक के पुत्र अमित सिंह पुत्र कामेश्वर सिंह निवासी लालपुर ने हत्या कर दी थी। सृष्टि छह माह से उनके घर पर किराये पर रह रही थी। हत्या के आद अमित ने अपने भाई सुमित के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। दोनों ने शव को बाइक पर रख और चादर में ईट, पत्थर भर बडौर नदी में डाल दिया था। पुलिस ने गुरुवार को आरोपित अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सुमित सिंह फरार हो गया था।

    पुलिस की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह दानू के निर्देश पर बीते शुक्रवार की रात एसएसआइ राजेंद्र प्रसाद, लालपुर चौकी प्रभारी बसंत प्रसाद, एएसआई जगदीश महर, कांस्टेबल सुरेंद्र भंडारी की टीम ने आरोपित सुमित सिंह को महराया मार्ग से गिरफ्तार कर लिया।

