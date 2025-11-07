Odisha Girl Murder: सामने आया हत्यारे को लेकर नया अपडेट, सृष्टी की हत्या के बाद किया था ये काम
ओडिशा की युवती सृष्टि शर्मा की हत्या के आरोपी अमित सिंह ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों के पहुंचने से वह सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। अमित ने अपने भाई के साथ मिलकर शव को नदी में फेंका था। पुलिस ने कपड़े भी बरामद किए हैं। परिजनों ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया।
जागरण संवाददाता, किच्छा । ओडिशा निवासी युवती की हत्यारोपित अमित सिंह ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने पर पूरा ध्यान दिया। परंतु युवती के स्वजनों के अगले ही दिन पहुंच जाने के कारण वह हड़बड़ाहट में बहुत कुछ कर नहीं पाया। पुलिस ने हत्यारोपित को न्यायालय में पेश कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं पुलिस दूसरे आरोपित सुमित सिंह की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर भी दबिश दे रही है।
मंगलवार को ओडिसा निवासी सृष्टि शर्मा की उसके ही मकान मालिक के पुत्र अमित सिंह ने गला दबा कर हत्या कर दी थी। सृष्टि से संपर्क न हो पाने पर बुधवार को उसका फुफेरा भाई अमृत कुमार अपने दोस्तों के साथ लालपुर पहुंच गया था। उसने जब वहां पहुंच कर आस पड़ोस के घरों में लगे सीसीटीवी चैक किये तो मकान मालिक के पुत्र की हरकत संदिग्ध देख पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पुलिस ने अमित सिंह की निशानदेही पर बडौर नदी से सृष्टि का शव बरामद कर लिया था।
अमित ने अपने भाई के सुमित सिंह के सहयोग से शव काे चादर में लपेट कर पत्थर डाल कर फेंक दिया था। उसके बाद उसने जो कपड़े हत्या के समय पहने थे उनको भी वाशिंग मशीन में धो कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। पुलिस ने उन कपड़ों को वाशिंग मशीन से बरामद कर लिया। गुरुवार शाम को ही युवती के पिता भी रुद्रपुर पहुंच गए थे। वहीं गुरुवार रात को पोस्टमार्टम के बाद शव से दुर्गंध उठने पर स्वजनों ने रात ही में रुद्रपुर स्थित शमशान घाट पर उसका गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित अमित सिंह को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
स्वजनों को दिलाया हर हाल में सजा दिलाने का भरोसा
किच्छा : मृतका के पिता भी गुरुवार रात पहुंच गए थे। उन्होंने शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह दानू से मुलाकात की। प्रभारी निरीक्षक दानू ने उनको हर संभव सहयाेग का भरोसा दिलाते हुए फरार आरोपित सुमित सिंह की जल्द गिरफ्तारी के साथ ही दोनों आरोपितों को सख्त सजा दिलवाने का भरोसा दिलाया।
