New Year 2026: नए साल की रात ऊधम सिंह नगर में खूब छलके जाम, खर्च हुए एक करोड़ 80 लाख

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नए साल के स्वागत में ऊधम सिंह नगर जिले में जश्न अपने चरम पर नजर आया। 31 दिसंबर की शाम से ही जिले भर में उत्साह और उल्लास का माहौल बन गया था। जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ीं, वैसे-वैसे शराब की दुकानों, बार और होटलों पर शौकीनों की भीड़ भी बढ़ गई। नए साल की एक ही रात में जिले में 26 हजार से अधिक शराब की बोतलों की बिक्री हुई, जिससे आबकारी विभाग को करीब एक करोड़ 80 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज और गदरपुर समेत अन्य तहसीलों में शराब की दुकानों पर देर रात तक लंबी कतारें लगी रहीं। खासतौर पर अंग्रेजी शराब और बीयर की मांग सबसे ज्यादा रही। कई दुकानों पर तो स्थिति यह रही कि स्टाक खत्म होने के कगार पर पहुंच गया और अतिरिक्त आपूर्ति मंगानी पड़ी। नववर्ष को लेकर आबकारी विभाग पहले से ही सतर्क था।

विभाग ने अनुमानित भीड़ और बिक्री को देखते हुए विशेष तैयारियां की थीं। दुकानों को तय समय सीमा तक खोलने की अनुमति दी गई थी, वहीं ओवररेटिंग और अवैध बिक्री पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई थीं। अधिकारियों के अनुसार, इस साल की बिक्री ने पिछले वर्षों के रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल करीब 20 हजार बोतलों की बिक्री की गई, जिससे करीब एक करोड़ 20 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया था।

होटल, रेस्टोरेंट और बार में भी नए साल की पार्टियों की धूम रही। लाइव म्यूजिक, डीजे और रंग-बिरंगी रोशनी के बीच लोगों ने देर रात तक नए साल का स्वागत किया। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि नए साल के अवसर पर ऊधम सिंह नगर जिले में शराब की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।