New Year 2026: नए साल पर आस्था के रंग में रंगा दिल्ली-एनसीआर, तस्वीरों में देखें जश्न और श्रद्धा की झलक
दिल्ली-एनसीआर में नव वर्ष 2026 की शुरुआत आस्था और विश्वास के साथ हुई। ठंड के बावजूद, बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाकर सुख, श ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नव वर्ष की शुरुआत दिल्ली-एनसीआर में आस्था और विश्वास के साथ हुई। साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों का रुख किया और ईश्वर के दर्शन कर नए वर्ष के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सुबह से ही श्रद्धालु परिवार के साथ पूजा-अर्चना में जुटे नजर आए, जिससे धार्मिक स्थलों पर खास रौनक देखने को मिली।
ठंड और हल्के कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। यह फोटो स्टोरी नए साल के पहले दिन दिल्ली-एनसीआर में दिखाई दी उस आस्था और सकारात्मकता को दर्शाती है, जिसके साथ लोगों ने 2026 का स्वागत किया।
दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
नए साल के पहले दिन दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला देवी मंदिर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने परिवार के साथ दर्शन किए और नए वर्ष के लिए सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। भक्ति और उल्लास से भरे इन पलों ने नए साल की शुरुआत को खास बना दिया।
फरीदाबाद में लोगों ने की सुख-समृद्धि की कामना
नए साल के पहले दिन फरीदाबाद में भी श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। सिद्ध पीठ श्री हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे और शिवलिंग पर जल अभिषेक कर नए वर्ष की मंगलकामनाएं कीं। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के दौरान शांति और सकारात्मकता का माहौल बना रहा, जहां लोगों ने पूरे विश्वास के साथ नए साल की शुरुआत की और परिवार की खुशहाली की कामना की।
नोएडा में नए साल पर दिखा आस्था और श्रद्धा का माहौल
नए साल के मौके पर नोएडा में आस्था और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। सेक्टर 20 स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर नए वर्ष की शुरुआत की और परिवार व समाज के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
ठंड के बावजूद मंदिर परिसर में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा साफ महसूस की गई, जहां श्रद्धालु पूरे विश्वास और भाव के साथ नए साल का स्वागत करते नजर आए।
लाल किले पर दिखा नए साल का उत्साह
नए साल के मौके पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर भी उत्साह और उमंग देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां पहुंचे और नए साल के पहले दिन को यादगार बनाया। ठंड और हल्के कोहरे के बीच लाल किले के सामने उमड़ी भीड़ ने जश्न के माहौल को और खास बना दिया, जहां लोग तस्वीरें लेते और नए साल की खुशियां साझा करते नजर आए।
नव वर्ष के अवसर पर दिल्ली के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।
कल्काजी मंदिर, अलीपुर स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम और प्रीत विहार के गुफा वाले शिव मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं।
वहीं, लोटस टेंपल में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के चलते कुछ समय के लिए प्रवेश गेट बंद कर दिए गए। नए साल की शुरुआत श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हुए लोगों ने सुख, शांति और खुशहाली की कामना की।
