New Year 2026: नए साल पर आस्था के रंग में रंगा दिल्ली-एनसीआर, तस्वीरों में देखें जश्न और श्रद्धा की झलक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नव वर्ष की शुरुआत दिल्ली-एनसीआर में आस्था और विश्वास के साथ हुई। साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों का रुख किया और ईश्वर के दर्शन कर नए वर्ष के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सुबह से ही श्रद्धालु परिवार के साथ पूजा-अर्चना में जुटे नजर आए, जिससे धार्मिक स्थलों पर खास रौनक देखने को मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठंड और हल्के कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। यह फोटो स्टोरी नए साल के पहले दिन दिल्ली-एनसीआर में दिखाई दी उस आस्था और सकारात्मकता को दर्शाती है, जिसके साथ लोगों ने 2026 का स्वागत किया।