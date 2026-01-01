Language
    गंदगी के ढेर में घिरी दिल्ली की सरकारी डिस्पेंसरी, मरीजों को सता रहा संक्रमण फैलने का डर

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:16 PM (IST)

    विक्रम नगर, कोटला फिरोजशाह की बस्ती में स्थित सरकारी डिस्पेंसरी के प्रवेश द्वार पर फैला कूड़ा। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के विक्रम नगर, कोटला फिरोजशाह की बस्ती में स्थित सरकारी डिस्पेंसरी की हालत इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यह डिस्पेंसरी बस्ती में रहने वाले सैकड़ों लोगों को इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गमई थी।

    पर, इसके बाहर और आसपास हर समय जमा कूड़े के ढेर, गंदगी, बदबू और फैले कचरे के कारण उपचार के स्थान पर यहां बीमारी का खतरा बना हुआ है।।

    बना रहता है संक्रमण फैलने का खतरा

    स्थानीय लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी के बाहर जमा कचरे से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यहां आना मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ है।

    विक्रम नगर, कोटला फिरोजशाह के सचिव मुन्नी लाल वर्मा ने कहा कि यह स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है और यदि जल्द सफाई नहीं कराई गई तो लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी। स्थानीय निवासी रामकिशन शर्मा और सीमा देवी ने भी प्रशासन से तुरंत कूड़ा हटाने और नियमित सफाई की मांग की है।

    इलाके के लोगों का कहना है कि यदि डिस्पेंसरी के आसपास साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, तो मरीजों की संख्या फिर से बढ़ेगी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का सही लाभ बस्तीवासियों को मिल सकेगा।