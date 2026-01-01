गंदगी के ढेर में घिरी दिल्ली की सरकारी डिस्पेंसरी, मरीजों को सता रहा संक्रमण फैलने का डर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के विक्रम नगर, कोटला फिरोजशाह की बस्ती में स्थित सरकारी डिस्पेंसरी की हालत इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यह डिस्पेंसरी बस्ती में रहने वाले सैकड़ों लोगों को इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गमई थी।

पर, इसके बाहर और आसपास हर समय जमा कूड़े के ढेर, गंदगी, बदबू और फैले कचरे के कारण उपचार के स्थान पर यहां बीमारी का खतरा बना हुआ है।। बना रहता है संक्रमण फैलने का खतरा स्थानीय लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी के बाहर जमा कचरे से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यहां आना मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ है।