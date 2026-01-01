Language
    नए साल पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सख्त अभियान, नशे में वाहन चलाने पर काटे 868 चालान

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:30 AM (IST)

    नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त अभियान चलाया। इस दौरान नशे में वाहन चलाने वाले 868 लोगों के चा ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल पर दिल्ली पुलिस का सख्त अभियान। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल के जश्न के दौरान राजधानी में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाया, इसी कड़ी में न्यू ईयर ईव पर नशे में वाहन चलाने के 868 चालान काटे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

    अधिकारी ने बताया कि नशे में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, बाइक स्टंट और अन्य खतरनाक यातायात उल्लंघनों पर लगाम लगाने के लिए शहर की प्रमुख सड़कों, नाइटलाइफ हब्स और रिहायशी इलाकों में विशेष प्रवर्तन टीमें तैनात की गई थीं। रात भर विभिन्न चेकपॉइंट्स पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई और मोटर चालकों को जांच से बचने से रोकने के लिए टीमों ने अपने स्थान बदलते रहे।

    यातायात प्रवर्तन के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 20,000 जवानों को भी तैनात किया गया था। भीड़ की निगरानी और किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरों और जिला कंट्रोल रूम के बीच रियल-टाइम समन्वय का सहारा लिया गया।

    भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रही विशेष नजर

    पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस, हौज खास और एयरोसिटी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नशे में वाहन चलाने के खिलाफ कड़ा संदेश देना भी है, क्योंकि यह सड़क हादसों की बड़ी वजहों में से एक बना हुआ है।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ