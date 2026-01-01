नए साल पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सख्त अभियान, नशे में वाहन चलाने पर काटे 868 चालान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल के जश्न के दौरान राजधानी में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाया, इसी कड़ी में न्यू ईयर ईव पर नशे में वाहन चलाने के 868 चालान काटे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारी ने बताया कि नशे में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, बाइक स्टंट और अन्य खतरनाक यातायात उल्लंघनों पर लगाम लगाने के लिए शहर की प्रमुख सड़कों, नाइटलाइफ हब्स और रिहायशी इलाकों में विशेष प्रवर्तन टीमें तैनात की गई थीं। रात भर विभिन्न चेकपॉइंट्स पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई और मोटर चालकों को जांच से बचने से रोकने के लिए टीमों ने अपने स्थान बदलते रहे।

भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रही विशेष नजर पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस, हौज खास और एयरोसिटी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नशे में वाहन चलाने के खिलाफ कड़ा संदेश देना भी है, क्योंकि यह सड़क हादसों की बड़ी वजहों में से एक बना हुआ है।