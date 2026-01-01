नए साल पर दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ा तोहफा, IGL ने पीएनजी के दाम घटाए; यहां जानें नई दरें

यह भी पढ़ें- नए साल से पहले बड़ी राहत! पूरे देश में गैस का एक जैसा टैरिफ, CNG और घरेलू गैस की कीमतें होंगी कम

PNGRB ने 16 दिसंबर को प्राकृतिक गैस के परिवहन से जुड़ी पाइपलाइनों के लिए एक तार्किक और सरल टैरिफ संरचना की घोषणा की थी। प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक निर्माण, सीएनजी और घरेलू रसोई ईंधन के रूप में किया जाता है। संशोधित टैरिफ 1 जनवरी से लागू होंगे, जिससे गैस परिवहन उपभोक्ताओं और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए अधिक सरल, निष्पक्ष और किफायती हो जाएगा।