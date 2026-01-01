Language
    नए साल पर दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ा तोहफा, IGL ने पीएनजी के दाम घटाए; यहां जानें नई दरें

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:38 AM (IST)

    IGL ने दिल्ली-एनसीआर में पाइप से मिलने वाली रसोई गैस के दाम घटाए। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस रिटेलर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने बुधवार को दिल्ली और एनसीआर के शहरों में घरेलू रसोई के लिए पाइप से सप्लाई होने वाली प्राकृतिक गैस (PNG) की कीमतों में 70 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) की कटौती की घोषणा की।

    कटौती के बाद संशोधित दरें इस प्रकार होंगी

    City / Region (Delhi & NCR) New PNG Price (₹ per SCM)
    Delhi (NCT of Delhi) ₹47.89
    Gurugram (Haryana) ₹46.70
    Noida (UP) ₹47.76
    Greater Noida (UP) ₹47.76
    Ghaziabad (UP) ₹47.76

    यह कटौती पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा हाल ही में पाइपलाइन टैरिफ में किए गए बदलाव के बाद की गई है। इससे पहले, थिंक गैस ने भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई टैरिफ व्यवस्था से पहले कई राज्यों में सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी।

    PNGRB ने 16 दिसंबर को प्राकृतिक गैस के परिवहन से जुड़ी पाइपलाइनों के लिए एक तार्किक और सरल टैरिफ संरचना की घोषणा की थी। प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक निर्माण, सीएनजी और घरेलू रसोई ईंधन के रूप में किया जाता है। संशोधित टैरिफ 1 जनवरी से लागू होंगे, जिससे गैस परिवहन उपभोक्ताओं और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए अधिक सरल, निष्पक्ष और किफायती हो जाएगा।

    क्या हुआ बदलाव?

    पहले नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन को तीन टैरिफ में बांटा था। इसमें दूरी बढ़ने के साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ जाता था। इस चार्ज का असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके बाद पीएनजीआरबी ने ये फैसला लिया कि टैरिफ को दो जोन में बांटा जाएगा। इसमें 300 मीटर और 300 मीटर से अधिक शामिल है।