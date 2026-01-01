नए साल पर तीन लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे जगन्नाथ धाम, रात 2 बजे खुला मंदिर; 70 प्लाटून पुलिस तैनात

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नववर्ष 2026 का स्वागत भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ करने के लिए गुरुवार को लाखों श्रद्धालु पवित्र नगरी पुरी पहुंचे।वर्ष के पहले दिन तड़के से ही श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली।भक्तजन पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लेने और नए साल की आध्यात्मिक शुरुआत करने के लिए मंदिर पहुंचे।

श्री जगन्नाथ मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए रात 2 बजे खोल दिए गए, जिससे तड़के ही मंदिर नगर में प्रवेश संभव हो सका।भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं की एंट्री केवल सिंहद्वार से कराई गई, जबकि मंदिर के भीतर बाहरी काठ से दर्शन की व्यवस्था की गई।

बड़दांड मार्ग पर व्यापक इंतजाम भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़दांड मार्ग पर व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर के पास भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए अस्थायी मोबाइल फोन और जूता-चप्पल काउंटर लगाए गए।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे पुरी शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।अठरनला से लेकर समुद्र तट तक कड़ी निगरानी रखी गई और सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया।करीब 70 प्लाटून सुरक्षा बल शहर भर में तैनात किए गए, जबकि यातायात और भीड़ की आवाजाही पर दिनभर नजर रखी गई।

मंदिर के भीतर भी अतिरिक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए पुरी के पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं।उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेडों में सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं।