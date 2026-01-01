Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल पर तीन लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे जगन्नाथ धाम, रात 2 बजे खुला मंदिर; 70 प्लाटून पुलिस तैनात

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:52 AM (IST)

    नववर्ष 2026 के स्वागत में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुंचे। मंदिर के पट तड़के 2 बजे ही खोल दिए गए, जिससे भक्तों की भारी भीड़ ...और पढ़ें

    Hero Image

    तीन लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे जगन्नाथ धाम

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नववर्ष 2026 का स्वागत भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ करने के लिए गुरुवार को लाखों श्रद्धालु पवित्र नगरी पुरी पहुंचे।वर्ष के पहले दिन तड़के से ही श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली।भक्तजन पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लेने और नए साल की आध्यात्मिक शुरुआत करने के लिए मंदिर पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री जगन्नाथ मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए रात 2 बजे खोल दिए गए, जिससे तड़के ही मंदिर नगर में प्रवेश संभव हो सका।भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं की एंट्री केवल सिंहद्वार से कराई गई, जबकि मंदिर के भीतर बाहरी काठ से दर्शन की व्यवस्था की गई।

    बड़दांड मार्ग पर व्यापक इंतजाम 

    भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़दांड मार्ग पर व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर के पास भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए अस्थायी मोबाइल फोन और जूता-चप्पल काउंटर लगाए गए। 

    श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे पुरी शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।अठरनला से लेकर समुद्र तट तक कड़ी निगरानी रखी गई और सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया।करीब 70 प्लाटून सुरक्षा बल शहर भर में तैनात किए गए, जबकि यातायात और भीड़ की आवाजाही पर दिनभर नजर रखी गई।

    मंदिर के भीतर भी अतिरिक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात 

    व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए पुरी के पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं।उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेडों में सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं।

    उन्होंने आगे बताया कि अव्यवस्था रोकने के लिए ह्यूमन चेन बनाई गई है और मंदिर के भीतर भी अतिरिक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ताकि दर्शन सुचारू रूप से हो सकें। एसपी ने कहा हमें आज तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।