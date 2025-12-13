Khatima Violence : तुषार पर किए गए थे चाकू से कई वार, दिल फटने से हुई मौत

जागरण संवाददाता, खटीमा । तुषार को हमलावरों ने चाकू से चार वार किए थे, जिससे उसका हृदय फट गया था और अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर उसका शव शनिवार को स्वजन को सौंप दिया।

मृतक के पिता मनोज शर्मा ने बताया कि तुषार पीलीभीत रोड पर ट्रांसपोर्ट में तीन वर्षों से मुनीम का काम करता था। वह शुक्रवार रात काम निपटाने के बाद रोडवेज बस अड्डे पर पहुंचा, जहां उसे पकड़िया निवासी सलमान व वाल्मीकि बस्ती निवासी अभय मिले। इस बीच वहां पहुंचे आरोपितों की सलमान व अभय से कहासुनी होने लगी।

तुषार बीच बचाव करने लगा तो आरोपितों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे तुषार की मौत हो गई। उन्हें घटना की सूचना आधे घंटे बाद मिली, जिसके बाद वह अस्पताल पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम करने वाले उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डा.केसी पंत ने बताया कि तुषार के शव पर धारदार वस्तु से चार गहरे वार किए गए थे।

एक वार हृदय के पास, दूसरा पसलियों व दो पीठ पर थे, जिस कारण तुषार का हृदय पूरी तरह फट गया था और रक्तस्राव अत्यधिक हुआ था। इसके अलावा उसकी आंतें भी बाहर निकली हुई थीं। सिर पर लाठी के वार का भी एक निशान था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

तुषार की किसी से नहीं थी रंजिश, दो साल पहले हुई थी शादी पिता मनोज शर्मा ने बताया कि तुषार दो भाइयों में छोटा था। उसकी दो साल पहले शादी हुई थी। तुषार मिलनसार था। उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। तुषार के बड़े भाई हर्षित शर्मा ने आइटीआइ की है। वह पिता के साथ दुकान में काम करता है। घर में तुषार की पत्नी साक्षी, मां विनीता शर्मा व भाई रहता है।

26 जनवरी को थी शादी की सालगिरह पिता मनोज शर्मा ने बताया कि तुषार की 26 जनवरी को शादी की सालगिरह थी। इस बार तुषार ने सालगिरह पर बाबा नीब करौरी जाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए तुषार कई बार उनसे कह चुका था कि इस बार पूरा परिवार सालगिरह पर कैंची धाम चलेगा, लेकिन उससे पहले ही ये अनहोनी हो गई।