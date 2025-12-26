बांग्लादेश के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, भारत सरकार से कार्रवाई की मांग
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के ...और पढ़ें
दिनेशपुर : बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
मंगलवार की शाम को हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मुख्य बाजार में एकत्र हुए। यहां से सुभाष चौक तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश के झंडे के साथ
प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पोस्टर को सड़क पर लगाकर नारेबाजी की। कहा बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। वहां की सरकार जिहादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कडी कार्रवाई की मांग की।
इस मौके पर पंकज चक्रवती, प्रदीप कोली, नितिन मंडल, शुभम बाधवा, सुरेश, विशाल मंडल, अंकित गाईन, उदित मंडल, बृजेश मलिक, दिलीप कुमार आदि मौजूद थे।
विहिप व बजरंग दल का प्रदर्शन
कालाढूंगी : विश्वहिन्दू परिषद व बजरंग दल ने मंगलवार को नगर के बस अड्डे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय घटनाओं के विरोध में इस्लामिक जिहाद व बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर विरोध जताया।
संगठनों ने अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कड़ी कार्रवाई मांग की है। जिला मंत्री गिरीश पड़लिया ने कहा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। एक सामान्य हिन्दू श्रमिक दीप दास पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाकर भीड़ ने पीट-पीटकर उसकी नृशंह हत्या करने के साथ भय फैलाने के लिए शव को जलाकर वीडियो प्रसारित किए गए।
कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए भारत सरकार से मांग की कि वह इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए। इस दौरान तारा चंद्र, मोहन जोशी, गुड्डू चौहान, मुदित कुमटीया, चंचल खोलिया, अमेश, पूरन सिंह मेहरा, रवि पाल, नरेंद्र बिष्ट, मंयक गुप्ता, मोहन सिराडी, शुभम उपाध्याय, मुकेश गुरूरानी, मनोज पांडे, नितिन पडलिया, आकाश सैनी, विकास सहित दर्जनों विहिप व बजरंदल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
