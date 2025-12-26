17 साल बाद बांग्लादेश के 'डार्क प्रिंस' की वापसी, क्या है हवा भवन की कहानी जो था सत्ता का समानांतर केंद्र?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता तारिक रहमान की क्रिसमस के दिन लगभग 17 साल के खुद से चुने गए वनवास के बाद शानदार वापसी हुई। बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच रहमान की देश वापसी को काफी अहम माना जा रहा है। जुलाई में हुए हिंसक नागरिक विद्रोह ने शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया था और उनकी अवामी लीग सरकार को गिरा दिया था। शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं और मौत की सजा का सामना कर रही हैं।

रहमान का हुआ जोरदार स्वागत रहमान का लाखों लोगों ने जोरदार स्वागत किया, जिनमें से कई लोग लंबी दूरी तय करके, कुछ तो रात भर चलकर ढाका की सड़कों पर जमा हुए थे, झंडे लहरा रहे थे और 'राजकुमार' के समर्थन में नारे लगा रहे थे।

वहीं, "उनकी तरह, मैं भी कहना चाहता हूं, मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक प्लान है।" रहमान ने गरजते हुए 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए बीएनपी का कैंपेन शुरू किया। इस चुनाव में उनकी मां और उनके चुनाव लड़ने की उम्मीद है और अगर वे जीतते हैं तो वह अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

रहमान का सत्ता की कुर्सी से पुराना नाता उनके आलोचकों ने अक्सर दावा किया है कि जब बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेशी के गठबंधन की सरकार सत्ता में थी और खालिदा जिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन थीं. तब 'डार्क प्रिंस' रहमान 2001 से 2006 तक असल बॉस थे।

उस वक्त रहमान हवा भवन से काम करते थे - यह दो मंजिला इमारत थी जिसे एक सीनियर अधिकारी ने एक बार अजीब तरह से 'विंड टनल' बताया था। कागजों पर, यह उनका ऑफिस था। असल में यह एक शैडो पीएमओ था।

बाद में डिप्लोमैट्स, इंटेलिजेंस अधिकारियों और पार्टी के अंदरूनी लोगों ने दबी आवाज में इस बात की पुष्टि की कि हवा भवन, अगर मुख्य नहीं तो सत्ता का एक समानांतर केंद्र था। हवा भवन को लेकर चली ऐसी हवा बीएनपी-जमात सरकार के गिरने और रहमान के खुद देश छोड़कर चले जाने के बाद के सालों में, इंटेलिजेंस और मीडिया रिपोर्ट्स ने 'प्रिंस के शासन' की भयानक तस्वीरें पेश कीं, जिसमें ये आरोप भी शामिल थे कि शेख हसीना पर 2004 में हुए ग्रेनेड हमले की प्लानिंग हवा भवन में की गई थी।

ऐसी भी खबरें हैं कि हवा भवन एक बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का मुख्य केंद्र था, जो असम में ULFA अलगाववादी ग्रुप को बंदूकें और गोला-बारूद सप्लाई करता था। और सब अचानक रुक गया 2006 और 2008 के बीच यह सब अचानक रुक गया। यह वह समय था जब जिया की बीएनपी और हसीना की अवामी लीग एक चुनाव को लेकर आपस में झगड़ रही थीं, जो नवंबर 2006 के बीच में होना चाहिए था यानी बीएनपी-जमात सरकार का कार्यकाल खत्म होने के 90 दिनों के अंदर।

उस समय की अफरा-तफरी में एक मिलिट्री 'केयरटेकर' सरकार भी शामिल थी, जिसने कथित तौर पर मौलिक आजादियों पर रोक लगाई और जिया या हसीना के बिना एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की। आखिरकार वह कोशिश नाकाम रही और 2008 में चुनाव हुए, जिसमें अवामी लीग जीत गई।

गिरफ्तारी, निर्वासन और वापसी इस बीच, रहमान को मई 2007 में केयरटेकर सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और मनी-लॉन्ड्रिंग जैसे कई आरोपों में 17 महीने तक हिरासत में रखा। बीएनपी हमेशा से यह कहती रही है कि ये आरोप राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं। उन्हें 2008 में लंदन में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिहा किया गया था। और इस हफ्ते 17 साल बाद बांग्लादेश का 'डार्क प्रिंस' घर लौट आया।

उनकी वापसी ऐसे समय में हुई है जब उनका देश एक अहम मोड़ पर है। रहमान को फरवरी 2026 के चुनाव में सबसे आगे माना जा रहा है। बीएनपी ने पहले ही जिया की तरफ से गाबतली-शाहजहांपुर के लिए कागजात जमा कर दिए हैं और रहमान अपनी मां की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिस पर वह 1991 से 2018 तक थीं।