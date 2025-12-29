रुद्रपुर में जमीन के विवाद में फायरिंग, बिहार के मजदूर की हुई मौत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: फाजलपुर महरौला में जमीन के विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक बिहार निवासी मजदूर की मौत हो गई। घटना के समय मजदूर खेत में काम कर रहा था। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से सात-आठ खाली कारतूस भी बरामद किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, प्रीत विहार फाजलपुर महरौला निवासी कश्मीर सिंह और बगवाड़ा निवासी सिमरनजीत सिंह के बीच घर के पास ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। रविवार सुबह साढ़े दस बजे के आसपास, सिमरनजीत सिंह ने तीनपानी स्थित लेबर अड्डे से मजदूरों को ट्रैक्टर ट्राली पर लाकर खेत में पिलर लगाने ले गया। इस दौरान जब वह मटर के खेत जोतने लगा तो पास में ही रहने वाले कश्मीर सिंह पक्ष आ गया।

उन्होंने खेत जोतने का विरोध किया, लेकिन वह नहीं माने। जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक चली फायरिंग में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कई राउंड फायरिंग की।