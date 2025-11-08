काशीपुर: महुआखेड़ागंज की सेग इंडस्ट्रीज में लगी आग, फायर टीम ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, काशीपुर। महुआखेड़ागंज फेस-2 स्थित पिपलिया सेग इंडस्ट्रीज में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर फायर स्टेशन काशीपुर की दो यूनिटें मौके पर पहुँचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

फायर स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, आग फैक्ट्री के रोटेरी यार्ड में रखे रबर के कटों में लगी थी। सूचना मिलते ही लीडिंग फायरमैन चंदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में दो फायर यूनिटें घटनास्थल के लिए रवाना की गईं।घटनास्थल पर पहुचकर फायर यूनिट ने मोटर फायर इंजन से दो होज लाइनों के जरिए आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने से पहले वाहन का पानी समाप्त हो गया, जिसके बाद दूसरे फायर टेंडर से लगातार पंपिंग कर आग को पूरी तरह बुझा दिया गया।