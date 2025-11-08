काशीपुर: महुआखेड़ागंज की सेग इंडस्ट्रीज में लगी आग, फायर टीम ने पाया काबू
काशीपुर के महुआखेड़ागंज स्थित पिपलिया सेग इंडस्ट्रीज में शनिवार को आग लग गई। फैक्ट्री के रोटरी यार्ड में रखे रबर के कटों में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। काशीपुर फायर स्टेशन की दो यूनिटों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, और समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा नुकसान टल गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, काशीपुर। महुआखेड़ागंज फेस-2 स्थित पिपलिया सेग इंडस्ट्रीज में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर फायर स्टेशन काशीपुर की दो यूनिटें मौके पर पहुँचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
फायर स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, आग फैक्ट्री के रोटेरी यार्ड में रखे रबर के कटों में लगी थी। सूचना मिलते ही लीडिंग फायरमैन चंदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में दो फायर यूनिटें घटनास्थल के लिए रवाना की गईं।घटनास्थल पर पहुचकर फायर यूनिट ने मोटर फायर इंजन से दो होज लाइनों के जरिए आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने से पहले वाहन का पानी समाप्त हो गया, जिसके बाद दूसरे फायर टेंडर से लगातार पंपिंग कर आग को पूरी तरह बुझा दिया गया।
फायर टीम ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अग्निशमन कार्य में लीडिंग फायरमैन खीमानंद, बिजेंद्र सिंह, चालक सुमित पवार व सोमबीर पवार, फायरमैन प्रकाश चंद, अर्जुन सिंह, भुवन कुमार, पंकज कुमार, महिला फायरमैन नीतू नाथ, भावना, राधिका, सीता, ज्योति और नमिता शामिल रहे।
