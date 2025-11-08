MP के सीहोर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में मुख्य बाजार गांधी रोड स्थित सराय के पास चंद्रशेखर आजाद मार्ग पर एक कपड़े की दुकान में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। आगजनी में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

देर रात लगी आग जानकारी के अनुसार घटना देर रात करीब 3 बजे की है। क्षेत्रवासियों ने दुकान से धुआं और लपटें उठती देखी तो तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लोग अपने स्तर पर आग बुझाने में जुट गए, वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आग आसपास की दुकानों तक फैल सकती थी।

दुकानदार बोला, डीपी की वजह से हुआ हादसा दुकानदार नूर मंसूरी ने बताया कि दुकान के ठीक पास बिजली विभाग की डीपी लगी हुई है। कई बार अधिकारियों को यह बात बताई गई थी कि यह इलाका बेहद व्यस्त है और यहां ज्वलनशील वस्तुओं की दुकानें हैं, इसलिए डीपी को यहां न लगाया जाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसी डीपी से शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी, जिससे पूरी दुकान राख हो गई। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्युत डीपी की जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।