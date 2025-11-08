Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP के सीहोर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने में मदद की।

    prefferd source google
    Hero Image

    आग पर काबू पाने का प्रयास करते दमकलकर्मी व अन्य लोग।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में मुख्य बाजार गांधी रोड स्थित सराय के पास चंद्रशेखर आजाद मार्ग पर एक कपड़े की दुकान में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। आगजनी में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देर रात लगी आग

    जानकारी के अनुसार घटना देर रात करीब 3 बजे की है। क्षेत्रवासियों ने दुकान से धुआं और लपटें उठती देखी तो तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लोग अपने स्तर पर आग बुझाने में जुट गए, वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आग आसपास की दुकानों तक फैल सकती थी।

    दुकानदार बोला, डीपी की वजह से हुआ हादसा

    दुकानदार नूर मंसूरी ने बताया कि दुकान के ठीक पास बिजली विभाग की डीपी लगी हुई है। कई बार अधिकारियों को यह बात बताई गई थी कि यह इलाका बेहद व्यस्त है और यहां ज्वलनशील वस्तुओं की दुकानें हैं, इसलिए डीपी को यहां न लगाया जाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि इसी डीपी से शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी, जिससे पूरी दुकान राख हो गई। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्युत डीपी की जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

    दूर से नजर आ रही थीं लपटें

    घटना स्थल सीहोर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में से एक है। देर रात लगी आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक इसकी लपटें और धुआं नजर आ रहा था। पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।