रेवाड़ी में डीजल से भरे कैंटर में आग लगने से मचा हड़कंप, चालक-परिचालक ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी-बावल रोड पर गांव बिठवाना के समीप डीजल से भरे टैंकर के इंजन में अचानक आग लग गई। चालक व परिचालक ने खुद कर जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब एक घंटे की मस्कट के बाद आग पर काबू पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार महेंद्रगढ़ जिला के पटीकरा के रहने वाले गुलाबचंद करनावास तेल डिपो से टैंकर में तेल भरने के बाद रोहतक के गांव लाहली जा रहा था करीब साढ़े 11 गांव बिठवाना के समीप अचानक बोनट से

धूआ निकालने लगा! चालक ने टैंकर को रोक कर देखा। देखते ही देखते टैंकर में भीषण आग लग गई।