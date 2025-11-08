रेवाड़ी में डीजल से भरे कैंटर में आग लगने से मचा हड़कंप, चालक-परिचालक ने कूदकर बचाई जान
रेवाड़ी में डीजल से भरे एक कैंटर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। कैंटर में आग लगने के बाद, चालक और परिचालक ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी-बावल रोड पर गांव बिठवाना के समीप डीजल से भरे टैंकर के इंजन में अचानक आग लग गई। चालक व परिचालक ने खुद कर जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब एक घंटे की मस्कट के बाद आग पर काबू पाया।
जानकारी के अनुसार महेंद्रगढ़ जिला के पटीकरा के रहने वाले गुलाबचंद करनावास तेल डिपो से टैंकर में तेल भरने के बाद रोहतक के गांव लाहली जा रहा था करीब साढ़े 11 गांव बिठवाना के समीप अचानक बोनट से
धूआ निकालने लगा! चालक ने टैंकर को रोक कर देखा। देखते ही देखते टैंकर में भीषण आग लग गई।
आग लगते ही चालक- परिचालक कैंटर को छोड़कर दूर भाग गए। सूचना के बाद दमकल की टीम भी मौके पर पहुंच गई! दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल स्थिति सामान्य है।
