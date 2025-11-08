नशे में धुत युवकों ने की जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग... ढाबा संचालक ने पकड़ा, चार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में एक ढाबे पर जन्मदिन की पार्टी में नशे में धुत युवकों ने हर्ष फायरिंग की। ढाबा संचालक ने तत्परता दिखाते हुए चार युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के हरिद्वार-मेरठ मार्ग स्थित एक ढाबे पर शुक्रवार देर रात नशे में धुत युवकों ने जन्मदिन मनाने के दौरान फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए चारों युवकों को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस न चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली–दून हाईवे पर निखिल शर्मा निवासी ग्राम आखलौर नगर कोतवाली का शिवा ढाबा है। शुक्रवार देर रात चार युवक उसके ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। खाना खाने के बाद वह युवक ढाबे के पास खाली प्लाट की ओर चले गए। ढाबा संचालक ने बताया कि खाली प्लाट में पहुंचते ही एक युवक ने नीले बैग से तमंचा निकालकर अपने साथियों के कहने पर दो फायर कर दिए। गोली चलने की आवाज सुनते ही निखिल शर्मा व उसके कर्मचारी अजय, प्रकाश चौधरी, रूपकिशोर और गुड्डू मौके पर पहुंचे और चारों को रोक लिया। इस पर युवकों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा ढाबा नहीं चलने देंगे।
ढाबा संचालक और कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए चारों को पकड़ा। तब तक फायर करने वाले युवक ने तमंचा वापस अपने बैग में रख लिया था। नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि फायर करने वाले आरोपित उत्कर्ष कौशिक निवासी वसुधरा थाना नई मंडी और उसके साथियों सार्थक त्यागी निवासी जाठ कालोनी थाना सिविल लाइंस, तुषार निवासी अवध विहार थाना नई मंडी और श्रेय त्यागी निवासी खाईखेड़ी थाना पुरकाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से नीले बैग से तमंचा बरामद किया। वहीं पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है कि तमंचा कहां से लाया गया था। जन्मदिन के मौके पर युवक ने हर्ष फायरिंग की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।