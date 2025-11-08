नशे में धुत युवकों ने की जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग... ढाबा संचालक ने पकड़ा, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के हरिद्वार-मेरठ मार्ग स्थित एक ढाबे पर शुक्रवार देर रात नशे में धुत युवकों ने जन्मदिन मनाने के दौरान फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए चारों युवकों को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस न चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ।

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली–दून हाईवे पर निखिल शर्मा निवासी ग्राम आखलौर नगर कोतवाली का शिवा ढाबा है। शुक्रवार देर रात चार युवक उसके ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। खाना खाने के बाद वह युवक ढाबे के पास खाली प्लाट की ओर चले गए। ढाबा संचालक ने बताया कि खाली प्लाट में पहुंचते ही एक युवक ने नीले बैग से तमंचा निकालकर अपने साथियों के कहने पर दो फायर कर दिए। गोली चलने की आवाज सुनते ही निखिल शर्मा व उसके कर्मचारी अजय, प्रकाश चौधरी, रूपकिशोर और गुड्डू मौके पर पहुंचे और चारों को रोक लिया। इस पर युवकों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा ढाबा नहीं चलने देंगे।