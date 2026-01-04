उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी बेड पर कुत्ते का बसेरा, सुरक्षा कर्मी बेखबर
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ता मरीज के बेड पर आराम फरमाता मिला। इस पूरी घटना का वीडियो एक मरीज के स्वजन ने अपने मोबाइल फोन में रिकार्ड कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इंटरनेट साइड पर प्रसारित इस वीडियो पर यूजर्स अस्पताल प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
रविवार को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ता मरीज के बेड पर चढ़ा हुआ नजर आया। इस पूरी घटना का वीडियो एक मरीज के परिजन ने अपने मोबाइल फोन में रिकार्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो सामने आते ही अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया।
हैरानी इस बात की रही कि इमरजेंसी वार्ड होते हुए भी काफी देर तक न तो किसी सुरक्षा कर्मी ने ध्यान दिया और न ही वार्ड में मौजूद कर्मचारियों ने। मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों ने उसे बाहर निकाला। वीडियो प्रसारित होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
मामले में पीएमएस डा. आरके सिन्हा का कहना है कि अस्पताल परिसर में आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इमरजेंसी वार्ड सहित पूरे अस्पताल की साफ-सफाई और निगरानी बढ़ाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। लापरवाही कर्मियों पर कार्रवाई होगी।
