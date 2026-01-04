जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ता मरीज के बेड पर आराम फरमाता मिला। इस पूरी घटना का वीडियो एक मरीज के स्वजन ने अपने मोबाइल फोन में रिकार्ड कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इंटरनेट साइड पर प्रसारित इस वीडियो पर यूजर्स अस्पताल प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।

रविवार को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ता मरीज के बेड पर चढ़ा हुआ नजर आया। इस पूरी घटना का वीडियो एक मरीज के परिजन ने अपने मोबाइल फोन में रिकार्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो सामने आते ही अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया।