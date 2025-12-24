Language
    रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को मिल सकती है 100 MBBS सीट की सौगात, नेशनल मेडिकल काउंसिल को प्रपोजल भेजने की तैयारी

    By Vikas Gusain Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में अगले वर्ष 300 बेड के उन्नत चिकित्सालय और 100 एमबीबीएस सीट के लिए राजकीय मेडिकल कालेज, रुद्रपुर का प्रस्ताव ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में राज्य को अगले वर्ष एक अहम सौगात मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय मेडिकल कालेज, रुद्रपुर में 300 बेड के उच्चीकृत चिकित्सालय और 100 एमबीबीएस सीट की स्वीकृति के संबंध में समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह प्रस्ताव जनवरी में नेशनल मेडिकल काउंसिल को भेजा जाएगा। इसे स्वीकृति मिलने से तराई-भाबर क्षेत्र के साथ-साथ सीमांत, ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के नागरिकों को सुलभ, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

    प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग एक जिला, एक मेडिकल कालेज के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस कड़ी में रुद्रपुर मेडिकल कालेज के अस्पताल का उच्चीकरण और एमबीबीएस सीट बढ़ाने के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। अब केवल प्रस्ताव भेजा जाना शेष है।

    मिल सकेंगी ये सुविधाएं

    इसके निर्माण से मरीजों को जांच, उपचार और देखभाल की समस्त सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी। जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही चौबीस घंटे आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता हो सकेगी। कालेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थायी तैनाती होने से अब मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों या अन्य राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और मरीजों को निरंतर, भरोसेमंद चिकित्सा परामर्श मिल सकेगा।

    वहीं, एमबीबीएस सीट की उपलब्धता से राज्य के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी जैसे सहबद्ध संस्थानों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

    स्वास्थ्य सचिव डा आर राजेश कुमार ने कहा कि राजकीय मेडिकल कालेज रुद्रपुर के अस्पताल के उच्चीकरण व एमबीबीएस सीटें स्वीकृत होने के बाद यहां स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सकेगा।