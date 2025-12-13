Uttarakhand News: रुद्रपुर में जहरीली गैस से लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में हुई दिक्कत
उत्तराखंड के रुद्रपुर में जहरीली गैस लीक होने से लोगों को आँखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हुई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। जहरीली गैस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर।सिडकुल ढाल पर कूड़े पर लगी आग के बाद आसपास के क्षेत्रों के लोगों की आंख में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। करीब आठ हजार की आबादी असहज होने लगी तो गुस्सा फूट पड़ा। भड़के लोग एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विधायक शिव अरोरा ने आरएम सिडकुल व नगर आयुक्त शिप्रा जोशी को मौके पर बुलाया और स्थिति से अवगत कराते हुए पानी का छिड़काव कराया। काफी देर बाद कूड़े के ढेर में लगी आग पर काबू पाया जा सका। इधर, कूड़े का इतना ढेर कहां से आया और इसमें आग किसने लगाई इसको लेकर अब नगर आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं।
शनिवार की देर शाम सिडकुल ढाल, जगतपुरा व आवास विकास क्षेत्र में लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन होने लगी। इस पर आसपास के तमाम लोग सड़क पर एकत्र हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक एक दूसरे से आंखों में जलन की शिकायत करने लगे। अंदेशा जताया जा रहा था कि सिडकुल की किसी कंपनी में ज्वलनशील पदार्थ लीक हुआ है। डर के कारण लोग अटरिया रोड पर पहुंच गए। जहां उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना पर विधायक शिव अरोरा भी पहुंच गए।
उन्होंने जांच कराई तो पता चला कि सिडकुल ढाल पर एकत्र कूड़े के ढेर में आग लगी है। इसके बाद विधायक ने नगर आयुक्त शिप्रा जोशी और आरएम सिडकुल मनीष बिष्ट को फोन कर मौके पर बुलाया और कूडा सिडकुल का होने का अंदेशा जताया। दोनों अधिकारियों ने सबसे पहले पानी के टैंकर मंगा कर आग पर काबू पाया। पानी का छिड़काव होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। विधायक ने भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के लिए सिडकुल के आरएम व नगर निगम की एमएनए को निर्देशित किया है।
कूड़े के ढेर में आग की सूचना थी। फैक्ट्री से रिसाव नहीं हुआ है। फैक्ट्री का कूड़ा नगर निगम उठाता है। अधिक जानकारी नगर निगम ही दे पाएगा।
-मनीष बिष्ट, एसडीएम, रुद्रपुर
सिडकुल ढाल के पास कूड़े में लगी आग के बाद लोगों को परेशानी है। कूड़ा कहां का है, इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए टीम भेजी गई है।
- शिप्रा जोशी, एमएनए, नगर निगम
