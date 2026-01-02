तेंदुए पर नजर रखने को खटीमा के नौसार गांव में लगाए कैमरे, पिछले दो-तीन दिनों से लगातार कर रहा चहल-कदमी

जागरण संवाददाता, खटीमा । खटीमा रेंज के नौसर गांव में तेंदुआ लगातार देखा जा रहा है। इससे लोगों में डर का माहौल है। गन्ने के खेत में तेंदुए के पदचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग ने ट्रैप कैमरों से तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही गश्त बढ़ा दी है।

नौसर गांव में पिछले दो-तीन दिनों से तेंदुआ लगातार घूम रहा है। गुरुवार तड़के तेंदुआ गांव निवासी मोहन मौर्य के घर के आंगन में घूमता दिखा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

ग्रामीणों की सूचना पर डिप्टी रेंजर खीम सिंह संभल, विनोद करमयाल, जयवीर सिंह, हिमांशु पंत, दीपक कश्यप गांव पहुंचे, जहां उन्हें मोहन मौर्य के घर के आगे गन्ने के खेत में तेंदुए के पदचिन्ह दिखाई दिए। इस पर टीम ने उनके घर से आगे गन्ने के खेत के पास एक कैमरा लगाया, जबकि कुछ दूरी पर दूसरा कैमरा लगाया।