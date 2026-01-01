उत्तराखंड में वन्यजीव का आतंक : आक्रोशित महिलाओं ने वन कर्मियों को बांधा रस्सी से, दो घंटे आंगन में रखा खड़ा

संवाद सूत्र, जागरण, मेहलचौरी (चमोली): उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमले से दहशत में आए ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। वनविभाग ग्रामीणों के निशाने पर है। बुधवार को चमोली जिले में सिलंगा ग्राम पंचायत के उजिटिया गांव में वन विभाग की टीम के देरी से पहुंचने पर ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने टीम पर अनदेखी का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। साथ ही पूरी टीम को रस्सी से बांधकर दो घंटे तक एक घर के आंगन में खड़ा रखा। बंधक बनाए लोगों में फारेस्टर सहित छह कर्मचारी शामिल थे। बाद में गांव में पिंजरा लगाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने टीम को छोड़ा।

गांव में मंगलवार की रात गुलदार ने राजेंद्र सिंह मेहरा की गोशाला का दरवाजा तोड़कर गर्भवती गाय और उसके दो वर्ष के बछड़े को मार डाला। सुबह राजेंद्र सिंह की पत्नी कस्तूरा देवी जब चारा देने गोशाला पहुंची तो दोनों मवेशियों को मृत देखकर घबरा गई।

इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। वन विभाग के कर्मचारी नौ बजे गांव में पहुंचे। ऐसे में महिलाएं भड़क गईं। उन्होंने ग्रामीणों और उनकी मवेशियों की चिंता न करने का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरी टीम को बंधक बना दिया।

ग्राम प्रधान दीपा देवी और क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र नेगी ने कहा कि जनपद अल्मोड़ा में घटी घटनाओं के दो दिन बाद ही पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ लिया गया है, जबकि हमारे क्षेत्र में अनुमति देने में देरी की जा रही है।

दो घंटे बाद वहां पहुंचे जिला पंचायत सदस्य सुरेश बिष्ट ने बताया कि वह डीएफओ से मिलकर ही आ रहे हैं। बुधवार शाम तक पिंजरा लगा दिया जाएगा, जिसके बाद ही ग्रामीण मान गए। सुरेश बिष्ट ने बताया कि गुलदार के बढ़ते हमलों की गंभीरता को देखते हुए उसके नरभक्षी होने की आशंका है।