    खटीमा: छह दिन पहले शारदा नहर में डूबी महिला का शव मिला, पावर हाउस की जाली में अटका थी डेडबॉडी

    By Rajendra Singh Mitadi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:54 PM (IST)

    खटीमा में शारदा नहर में डूबी गीता देवी का शव छह दिन बाद लोहियाहेड पावर हाउस की जाली में मिला। 28 दिसंबर को वह अपनी बेटी के साथ घर से निकली थीं और नहर ...और पढ़ें

    पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, खटीमा । शारदा नहर में डूबी महिला का शव छठे दिन पावर हाउस की जाली में अटका मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। चकरपुर बिल्हैरी निवासी लक्ष्मण सिंह उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के सामने चाय की दुकान चलाकर परिवार की आजीविका चलाते हैं। 28 दिसंबर की सुबह करीब दस बजे उनकी पत्नी गीता देवी (43) अपनी 14 वर्षीय बेटी पूजा के साथ कहीं जाने की बात कहकर घर से निकली।

    बताते हैं कि इसके बाद वह सीधे लालकोठी स्थित शारदा नहर पहुंची और नहर में कूद गई। सूचना पर झनकइया पुलिस, एसडीआरएफ व पीएसी के जवान मौके पर पहुंचे और नहर में सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन महिला का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद टीम ने नहर में लगातार सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

    इधर, शुक्रवार सुबह लोहियाहेड पावर हाउस की जाली की सफाई कर रहे कर्मियों ने महिला की लाश जाली में अटकी देखी, इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। इस पर झनकइया थाने के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र गौरव व लोहियाहेड पुलिस चौकी प्रभारी होशियार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचाया। साथ ही स्वजनों को सूचना दी। स्वजनों के आने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद से स्वजनों में कोहराम मचा है।

