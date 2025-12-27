प्रतापगढ़ में शारदा सहायक नहर की मुख्य माइनर टूटी, आधा दर्जन किसानों की सरसों, मटर व गेहूं की फसल डूबी

संसू, जागरण, डेरवा (प्रतापगढ़)। शारदा सहायक नहर की मुख्य माइनर शनिवार को सुबह पटखौली वार्ड के पास टूट गई। जानकारी होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसकी सूचना सिंचाई विभाग के अधिकारियों को देने के बाद बुलडोजर मंगवाया। किसी तरह टूटी माइनर को बंद कराया, लेकिन तब तक आधा दर्जन किसानों की सरसों, मटर व गेहूं की फसल डूब चुकी थी। इसे लेकर चिंतित हैं। नहर पहले से ही ओवरफ्लो चल रही थी।

शारदा सहायक नहर की मुख्य माइनर नगर पंचायत डेरवा से होकर निकली है। कई दिनों यह नहर ओवर फ्लो चल रही थी। किसानों ने इसकी शिकायत सिंचाई विभाग के अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इधर, शनिवार की सुबह जब किसान अपने खेतों की ओर पहुंचे तो पटखौली गांव के पास माइनर टूटी थी।

नहर का पानी तेज बहाव के साथ आसपास के खेतों में जा रहा था। यह देख किसानों शोर मचाया। सूचना मिलने पर नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर बहादुर पटेल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सिंचाई विभाग को नहर टूटने की सूचना दी और आनन-फानन बुलडोजर मंगवाकर नहर बंद कराने का कार्य शुरू कराया।