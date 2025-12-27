Language
    प्रयागराज की सड़कों पर वाहन चालकों ने बनाया पार्किंग, चौराहों तक सीमित ट्रैफिक पुलिस, अतिक्रमण का जिम्मेदार कौन?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    प्रयागराज में यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सड़कें पार्किंग में बदल गई हैं, पर ट्रैफिक पुलिस बेखबर है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के पास एंबुलेंस औ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज में आजाद पार्क के समीप इंडियन प्रेस चौराहे के पास सड़क पर खड़े वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। करोड़ों रुपये खर्च कर जो सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बनाई गईं हैं, वह दिन ब दिन पार्किंग में तब्दील होती जा रहीं हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को इससे कोई लेना-देना नहीं है। यातायात पुलिस की टीम सिर्फ चौराहों तक सीमित रह गई है। प्रतिदिन दर्जनों चालान होते हैं, लेकिन सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए खड़े रहने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई नहीं होती। सवाल यह उठता है कि आखिर इन पर पुलिस की इतनी मेहरबानी क्यों।

    हिंदू हास्टर चौराहे से आजाद पार्क की रोड पर अतिक्रमण

    यातायात पुलिस की इस अनदेखी की एक झलक हिंदू हास्टल चौराहा से शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते पर दिखती है। यहां सड़क पर एक कतार से कई एंबुलेंस खड़ी रहती हैं। ऐसा भी नहीं कि यह सिर्फ एक या दो दिन की कहानी है। बल्कि, यह रोज की समस्या है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कभी इधर झांकने नहीं आती। इसी मार्ग पर कई जगह बसें खड़ी रहती हैं। पार्क के गेटों के आसपास ई-रिक्शा वालों का कब्जा रहता है। इसी रास्ते पर एक स्कूल भी है। दोपहर में जब स्कूल में छुट्टी होती है तो फिर घंटों के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है।

    पन्नालाल रोड पर एंबुलेंस चालकों का कब्जा

    पन्नालाल रोड पर भी एंबुलेंस चालकों ने अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन कभी जिम्मेदार इनके चालकों को रोकते या टोकते नहीं। चंद्रशेखर आजाद पार्क के गेट नंबर पांच से जार्ज टाउन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चार पहिया वाहनों का जमावड़ा पूरे दिन लगा रहता है। यह तो महज उदाहरण मात्र हैं।

    ट्रैफिक पुलिस नहीं करती कार्रवाई 

    आसपास की लगभग हर सड़क पर ऐसे ही नजारे देखने को मिल जाते हैं। एक तो इन रास्तों से जल्दी ट्रैफिक पुलिस गुजरती नहीं। यदा-कदा जिम्मेदार इन मार्गों से निकल भी गए तो कार्रवाई नहीं करते। इसकी वजह से चालकों का मनोबल बढ़ गया है। स्थिति यह है कि आवागमन के दौरान गलती से अगर कहीं वाहन टकरा गए तो चालक झगड़े पर अमादा हो जाते हैं। भले की क्यों न खुद वह नियमों को ताक पर रखकर बैठे हों।

    शहरवासियों का दर्द

    कुलदीप यादव ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। सड़कों पर ही वाहन खड़े रहते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कुलदीप सिंह कहते हैं कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के आसपास की हर सड़क अतिक्रमण की जद में है। इसकी वजह से पूरे दिन जाम लगता रहता है। वहीं धीरज द्विवेदी का कहना है कि यातायात पुलिस सिर्फ चौराहों तक सीमित रह गई है। जबकि, जरूरत प्रमुख सड़कों की नियमित निगरानी और अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की है। अनिलेश मिश्र के अनुसार चंद्रशेखर आजाद पार्क में आने वाले लोगों के वाहन भी सड़कों पर खड़े होते हैं। यहां भी पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है।

    क्या कहते हैं यातायात निरीक्षक

    यातायात निरीक्षक अमित कुमार का कहना है कि सड़कों पर खड़े होने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आगे भी जो वाहन सड़क पर नो पार्किंग जोन में खड़ा मिलेगा, उस पर कार्रवाई होगी।

