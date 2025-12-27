प्रयागराज के सैदाबाद में निविदा विवाद को लेकर क्षेत्र पंचायत की वार्षिक बैठक हिंसक हो गई, गाली-गलौज व हाथापाई

संसू,जागरण, हंडिया (प्रयागराज)। सैदाबाद विकास खंड परिसर में वार्षिक विकास की रूपरेखा व कराए जा रहे कार्यों की जानकारी के लिए क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधानों की बैठक शुक्रवार को हुई थी। बैठक में संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों को अपने विभाग से संबंधित जानकारियां साझा कर रहे थे। फर्म ठेकदार पप्पू शुक्ला अपने साथियों के साथ ब्लॉक में फार्म लेने पहुंचे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्लाक प्रमुख के मना करने पर गाली-गलौज हुई आरोप है कि फर्म ठेकेदार पप्पू शुक्ला ने बैठक में उपस्थित लेखाकार वीरेंद्र कुमार यादव से बैठक से उठकर आफिस में चलने के लिए कहा। इस पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे ब्लाक प्रमुख व खंड विकास अधिकारी ने बैठक के बाद फार्म लेने की बात कही। ब्लाक प्रमुख द्वारा मना करने पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। बहस के बाद गाली-गलौज व हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों पक्ष सभागार में ही गुत्थम गुत्था हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी व मौजूद लोगो द्वारा मामले को किसी तरह शांत कराया।