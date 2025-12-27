Language
    प्रयागराज के सैदाबाद में निविदा विवाद को लेकर क्षेत्र पंचायत की वार्षिक बैठक हिंसक हो गई, गाली-गलौज व हाथापाई

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    प्रयागराज के सैदाबाद में क्षेत्र पंचायत की वार्षिक बैठक में उस समय हंगामा मच गया जब निविदा फार्म को लेकर ठेकेदार और ब्लॉक प्रमुख के बीच तीखी झड़प हो ग ...और पढ़ें

    प्रयागराज के सैदाबाद में क्षेत्र पंचायत की बैठक में ठेकेदार व ब्लाक प्रमुख के लोग आपस में भिड़ गए।

    संसू,जागरण, हंडिया (प्रयागराज)। सैदाबाद विकास खंड परिसर में वार्षिक विकास की रूपरेखा व कराए जा रहे कार्यों की जानकारी के लिए क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधानों की बैठक शुक्रवार को हुई थी। बैठक में संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों को अपने विभाग से संबंधित जानकारियां साझा कर रहे थे। फर्म ठेकदार पप्पू शुक्ला अपने साथियों के साथ ब्लॉक में फार्म लेने पहुंचे थे।

    ब्लाक प्रमुख के मना करने पर गाली-गलौज हुई

    आरोप है कि फर्म ठेकेदार पप्पू शुक्ला ने बैठक में उपस्थित लेखाकार वीरेंद्र कुमार यादव से बैठक से उठकर आफिस में चलने के लिए कहा। इस पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे ब्लाक प्रमुख व खंड विकास अधिकारी ने बैठक के बाद फार्म लेने की बात कही। ब्लाक प्रमुख द्वारा मना करने पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। बहस के बाद गाली-गलौज व हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों पक्ष सभागार में ही गुत्थम गुत्था हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी व मौजूद लोगो द्वारा मामले को किसी तरह शांत कराया।

    घटना की वीडियो रिकार्डिंग से पुलिस कर रही जांच 

    हंडिया कोतवाल नीतेंद्र शुक्ला ने कहा कि घटना की वीडियो रिकार्डिंग देखकर मामले की जांच कर रहे है। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि  किसी पक्ष का मुकदमा दर्ज नही हुआ है।

