Prayagraj-Rewa Highway Accident : कौंधियारा में कोहरे में भिड़े 3 वाहन, 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस, 2 घंटे लगे जाम से परेशानी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj-Rewa Highway Accident घने कोहरे के बीच हाईवे पर होने वाले हादसों पर तत्काल मदद को लेकर सरकारी सिस्टम कितना सक्रिय है, यह शनिवार की भोर देखने को मिला। कौंधियारा इलाके में बरेठिया के पास प्रयागराज-रीवां हाईवे पर तीन वाहनों में भिड़ंत हो गई। इसकी वजह से हाईवे का एक लेन करीब दो घंटे तक जाम रहा। महज तीन किलोमीटर दूर स्थित चौकी से पुलिस को आने में लगभग एक घंटे लग गए। हाईवे की पेट्रोलिंग टीम भी सोती रही। जाम में फंसे राहगीरों को काफी परेशानी हुई।

शनिवार भोर में कौंधियारा के बरेठिया में हादसा Prayagraj-Rewa Highway Accident शनिवार भोर में करीब तीन बजे एक ट्रक प्रयागराज से रीवा की तरफ जा रहा था। बरेठिया गांव के पास पीछे से आए ट्रेलर ट्रक से भिड़ गया। ट्रेलर के केबिन के परखच्चे उड़ गए और वह बीच सड़क पर आ गया। इस बीच ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। ट्रेलर चालक भी भाग निकला।

कैप्सूल वाहन ट्रेलर से भिड़ा, चालक घायल Prayagraj-Rewa Highway Accident जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक प्रयागराज में सीमेंट उतार कर आ रहा एक कैप्सूल वाहन ट्रेलर में भिड़ गया, जिससे रीवा निवासी चालक नंदलाल जख्मी हो गया। हादसे के बाद प्रयागराज-रीवा लेन पर ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रक, ट्रेलर, बस व कारों की कतार लग गई। करीब दो घंटे तक आवागमन ठप रहा। वाहनों में बैठे राहगीर कंपकपाते रहे।

हादसे के एक घंटे बाद पहुंची पुलिस Prayagraj-Rewa Highway Accident लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खास बात यह है कि घटनास्थल से महज तीन किलोमीटर दूर जारी पुलिस चौकी है। फिर भी पुलिस को मौके पर पहुंचने में एक घंटे लग गए। यही नहीं टोल प्लाजा की पेट्रोलिंग टीम भी नजर नहीं आई। जबकि, हाईवे पर भ्रमण के लिए ही इसे रखा गया है। पुलिस ने टोल प्लाजा से क्रेन मंगाकर वाहनों को हटवाया। तब जाम हटा और आवागमन बहाल हुआ।

सिर्फ टोल वसूलने तक सीमित विभाग जाम में फंसे प्रयागराज के कटरा निवासी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हाईवे पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। पेट्रोलिंग टीम सोती रहती है। जार्ज टाउन के अनिरुद्ध का कहना था कि ऐसे हादसों में सुविधाओं का पता चलता है। गनीमत रही जो हादसे में कोई गंभीर नहीं हुआ था। अन्यथा, जिम्मेदारों की लापरवाही भारी पड़ जाती।

चूक कहां हुई, जांच की जाएगी : एसीपी कौंधियारा एसीपी कौंधियारा अब्दूस सलाम खान का कहना है कि दुर्घटना के बाद स्थानीय पुलिस खबर मिलने के बाद ही पहुंचेगी। सूचना कब मिली यह जांच विषय है। इसके अलावा सुबह तीन बजे रेस्ट का समय होता है। ऐसे में पेट्रोलिंग कम हो जाती है। चूक कहां हुई, इसे दिखवाया जाएगा।