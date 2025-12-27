Magh Mela 2026 : महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेला में भी विद्या कुंभ स्कूल का होगा संचालन, सफाई कर्मियों के बच्चे पढ़ सकेंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में महाकुंभ की तरह विद्या कुंभ स्कूल फिर शुरू होगा। इसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है। विद्यालय में मेला की सफाई व अन्य कार्यों में लगे कर्मियों के बच्चे पढ़ाई करेंगे। परेड मैदान में बनी सैनिटेशन कालोनी के पास इसे बनाया जा रहा है। यहां स्मार्ट क्लास की व्यवस्था मिलेगी। बच्चों को कापी किताब, यूनीफार्म दिए जाएंगे।

महाकुंभ में 25 स्कूल करीब दो माह संचालित हुए थे महाकुंभ में प्रत्येक सेक्टर में एक विद्या कुंभ स्कूल खोले गए थे। कुल 25 विद्या कुंभ स्कूल संचालित हुए थे। करीब दो महीने चले इन विद्यालयों से श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हुई। ये विद्यालय बेसिक शिक्षा के स्कूलों में संचालित योजनाओं के लिए आइकान बने थे।

पांच से आठ शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे अब फिर माघ मेला में ऐसा ही विद्यालय संचालित किया जाएगा। इस बार एक विद्यालय चलाया जाएगा। इसमें पांच से आठ शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। स्मार्ट क्लास में डिजी बोर्ड रहेगा, जिससे छात्र-छात्राओं को वीडीओ आदि के जरिए विषय वस्तु समझाई जाएगी।

सैनिटाइजेशन कालोनी में बच्चों का हो रहा सर्वे : बीएसए बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ सहित अन्य जिलों से आए स्वच्छता कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए यह प्रयास है। अभी सैनिटैशन कालोनी में सर्वे कराया जा रहा है, जिससे पता चले कि किस आयु वर्ग के और किस कक्षा के कितने बच्चे हैं। यदि बच्चों का अभी स्कूलों में पंजीयन नहीं होगा तो उनकी आयु के अनुसार सुसंगत कक्षाओं में पंजीयन किया जाएगा। यदि वे किसी कक्षा में पहले से पढ़ रहे हैं तो उन्हें उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।