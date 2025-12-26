Language
    प्रयागराज में विजली विभाग के अधिकारी के सूने घर लाखों की चोरी, एक आरोपित को लोगों ने घेर कर पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    प्रयागराज के नैनी में एडीए कॉलोनी स्थित बिजली विभाग के अकाउंट अफसर रवि प्रकाश पथिक के घर में लाखों की चोरी हुई। सीसीटीवी कैमरे में चोरों को देखने के ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज के नैनी स्थित एडीए कालोनी में रहने वाले बिजली विभाग के अधिकारी के घर में लाखों की चोरी हुई, एक आरोपित पकड़ा गया।

    संसू, नैनी (प्रयागराज)। एडीए कालोनी स्थित विद्युत विभाग में तैनात एकाउंट अफसर के सूने घर में घुसे 70 हजार रुपये और लाखों के जेवरात उठा ले गए। मोबाइल से जुड़े सीसीटीवी कैमरे में घर के अंदर चोरों को देखा तो पीड़ित ने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी। सूचना पर पहुंचे पड़ोसियों ने घर में घुसे एक चोर को पकड़ लिया। वहीं उसके साथी गहने लेकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस पकड़े गए चोरी के आरोपित के साथी की तलाश कर रही है।

    नैनी थाना क्षेत्र के एडीए कालोनी निवासी रवि प्रकाश पथिक विद्युत विभाग में एकाउंट अफसर हैं। इन दिनों वह बनारस में कार्यरत हैं। 21 दिसंबर को बच्चों का स्कूल बंद होने के बाद पूरा परिवार बनारस गया हुुआ था।

    गुरुवार रात डेढ बजे के बाद उनके घर में दो चोर घुस गए थे। मोबाइल से अटैज सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने घर में अंदर अनजान आदमी को घुसा देखकर पास में रहने वाले अपने रिश्तेदार जगतधारी को इसकी सूचना दी। इस पर आसपास के लोग घर के बाहर इकट्ठा होकर घेराबंदी कर ली। इसके बाद 112 नंबर पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

    सूचना पर 112 नंबर पुलिस के साथ नैनी पुलिस पहुंची। घर की घेराबंदी की जानकारी पर घर में घुसे चोरों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन एक को लोगों ने पकड़ लिया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि चोर चार की संख्या में थे। दो घर के पास ही बाइक में बैठे हुए थे और दो दरवाजा के स्पैस से घर के अंदर घुसे थे।

    शुक्रवार सुबह रवि प्रकाश भी घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि चोर आलमारी का ताला तोड़कर लाखों रुपये के आभूषण और सत्तर हजार रुपये नकद उठा ले गए हैं। शुक्रवार दोपहर पीड़ित नैनी थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की। इंस्पेक्टर नैनी ब्रिज किशोर गौतम का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

