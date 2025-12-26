प्रयागराज में विजली विभाग के अधिकारी के सूने घर लाखों की चोरी, एक आरोपित को लोगों ने घेर कर पकड़ा

संसू, नैनी (प्रयागराज)। एडीए कालोनी स्थित विद्युत विभाग में तैनात एकाउंट अफसर के सूने घर में घुसे 70 हजार रुपये और लाखों के जेवरात उठा ले गए। मोबाइल से जुड़े सीसीटीवी कैमरे में घर के अंदर चोरों को देखा तो पीड़ित ने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी। सूचना पर पहुंचे पड़ोसियों ने घर में घुसे एक चोर को पकड़ लिया। वहीं उसके साथी गहने लेकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस पकड़े गए चोरी के आरोपित के साथी की तलाश कर रही है।

नैनी थाना क्षेत्र के एडीए कालोनी निवासी रवि प्रकाश पथिक विद्युत विभाग में एकाउंट अफसर हैं। इन दिनों वह बनारस में कार्यरत हैं। 21 दिसंबर को बच्चों का स्कूल बंद होने के बाद पूरा परिवार बनारस गया हुुआ था। गुरुवार रात डेढ बजे के बाद उनके घर में दो चोर घुस गए थे। मोबाइल से अटैज सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने घर में अंदर अनजान आदमी को घुसा देखकर पास में रहने वाले अपने रिश्तेदार जगतधारी को इसकी सूचना दी। इस पर आसपास के लोग घर के बाहर इकट्ठा होकर घेराबंदी कर ली। इसके बाद 112 नंबर पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

सूचना पर 112 नंबर पुलिस के साथ नैनी पुलिस पहुंची। घर की घेराबंदी की जानकारी पर घर में घुसे चोरों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन एक को लोगों ने पकड़ लिया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि चोर चार की संख्या में थे। दो घर के पास ही बाइक में बैठे हुए थे और दो दरवाजा के स्पैस से घर के अंदर घुसे थे।