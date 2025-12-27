जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021: बीटेक योग्यता वाले सामाजिक विज्ञान में चयनित, अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। जूनियर हाईस्कूल की प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती-2021 में चयन के लिए अनंतिम सूची जारी होने के बाद अब नए प्रश्न उठे हैं। बीटेक या बीएससी स्नातक के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इसी से जुड़े विषयों गणित/विज्ञान से उत्तीर्ण की, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में योग्यता स्नातक होने के कारण कला वर्ग के विषय से आवेदन कर परीक्षा देकर अनंतिम सूची में चयनित हो गए।

इन अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देने का लिया निर्णय ऐसे में अनंतिम सूची में शामिल लेकिन मेरिट क्रम में रिक्त पदों की संख्या से नीचे वाले अभ्यर्थियों ने बीएससी/बीटेक वालों के सामाजिक विज्ञान या कला वर्ग के किसी विषय की चयन सूची में शामिल होने पर आपत्ति जताई है। इसके विरोध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) व अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है।

एनसीटीई की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया अनंतिम सूची में रिक्त पदों की संख्या से नीचे वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि जिन्होंने स्नातक स्तर पर बीएससी या बीटेक की पढ़ाई की है तथा टीईटी गणित/विज्ञान में उत्तीर्ण हैं तो शिक्षक भर्ती में चयन भी उसी विषय पर किया जाना चाहिए। जब सामाजिक विज्ञान विषय में न तो स्नातक हैं और न ही टीईटी, तब भी इस विषय पर चयन किए जाने को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया है।